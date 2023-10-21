Почему нельзя выносить мусор вечером

Существует много примет, связанных с выбрасыванием мусора. В какое время выносить его из дома, что нельзя выбрасывать, и как уберечься от беды, неправильно избавившись от хлама. О народных поверьях и их причинах – читайте в материале Фактов ICTV.

О том, что нельзя выбрасывать мусор вечером, слышали многие из нас. А вот до скольки часов можно выносить мусор, приметы не уточняют. Вероятно, так сложилось потому, что в те давние времена, когда появились эти поверья, люди ориентировались не по часам, а по солнцу.

Поэтому говорят, что нельзя выносить мусор после заката. Также не выбрасывают мусор и в рассветные часы, чтобы не омрачать пробуждение светлых сил.

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По языческим поверьям, мусор несет на себе энергетический отпечаток дома и духов предков. И если в доме был лад и достаток, то при переезде семья забирала весь мусор с собой, чтобы богатство и благополучие перешли в новый дом. А если хотели избавиться от проблем в семье, весь хлам выбрасывали на старом месте.

Какие же неприятности поджидают того, кто выносит мусор из дома в неурочный час? Говорят, что:

в доме не будет денег и счастья;

уйдет мужская или женская сила хозяев дома;

домовой разозлится и будет пакостить;

нечистая сила наведет порчу на дом и его обитателей через мусор.

Существовали и другие приметы и суеверия про мусор:

нельзя ничего выбрасывать через окно – это проход для светлых сил, который нельзя загрязнять;

выливаешь помои в окно – обольешь духа-хранителя дома;

сор, подметенный с пола нельзя выметать из дома, а нужно сначала спрятать в мешок – он хранит хозяйские тайны;

нельзя выбрасывать обрезанные ногти и волосы, чтобы колдун не навел порчу, их нужно сжечь или закопать;

рассыпать мусор – плохая примета к болезни или даже смерти кого-то из родственников;

выбрасывать в одно ведро остатки еды и другой мусор – к убыткам и голоду.

Христианство добавило новые суеверия. Мусор не выбрасывали по церковным праздникам и воскресеньям, когда положено посвящать время не домашним делам, а посещению храма и молитве.

Как избежать беды

Можно ли избежать неприятностей, если все таки нужно выбросить мусор после заката? Для нейтрализации последствий существуют разные присказки.

Перед тем как переступить порог дома с мусором в руках, нужно сказать: “Выношу ненужное из дома, а счастье и достаток оставляю” или “Ненужное из дома выношу, нужное оставляю. Счастье и удачу в доме храню”.

Вы также можете придумать свою формулировку такого бытового заговора, потому что силу будут иметь только те слова, в которые вы верите.

Верить приметам о мусоре или нет – личное дело каждого. Но, чтобы не испытывать судьбу на прочность, возможно, стоит прислушаться к опыту предков.