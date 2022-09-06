День рождения – праздник, к которому чаще всего готовятся долго и с особым трепетом. Однако бывают ситуации, когда его невозможно отпраздновать в точную дату.

Именно поэтому многие переносят праздник на другой день – или отмечают заранее, или позже. Есть приметы, свидетельствующие о том, что нельзя праздновать День рождения раньше.

Почему нельзя праздновать День рождения наперед

До сих пор существует такая примета, что если День рождения праздновать раньше, то именинник укоротит себе век.

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Это якобы определенное послание во Вселенную о том, что человек хочет быстрее проживать каждый день своей жизни.

Именно поэтому в нашей культуре принято праздновать праздник не раньше, а позже конкретной даты.

Когда-то считали, что на День рождения к имениннику приходят не только живые родственники и друзья, но и давно умершие.

Души усопших предков таким образом показывают, что они хотят поздравить близкого человека с его днем.

Однако если празднование будет проходить раньше, духи обидятся. Поэтому предки редко праздновали День рождения раньше положенного срока.

Также считается, что в этот день высшие силы одаряют человека определенным светом и радостью на весь год.

А если тот посмеет “схитрить”, и захочет получить такие подарки судьбы дважды, судьба станет злее в будущем и принесет имениннику только печаль и горе.

Некоторые люди считают, что каждый День рождения душа человека очищается от всего злого, накопившегося за год.

А если праздник решили отпраздновать раньше – очищение души не происходит.

Если вы не верите в народные приметы, можете праздновать День рождения в любой другой день или вообще его не праздновать.

Самое главное, чтобы в день, когда вы пришли в этот мир, вы чувствовали себя комфортно и смогли загадать свое заветное желание!