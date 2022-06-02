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Чекати недовго: нумеролог сказав, коли зникне дефіцит бензину в Україні

2 Червня 2022, 14:11
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Коли в Україні з'явиться бензин - нумеролог
Джерело: Pixabay

Дефіцит пального в Україні може зникнути вже в червні, переконаний таролог Костянтин Дяченко.

За його словами, бензин уже “несеться в Україну”, його постачання вже обговорюється.

Натомість нумеролог В’ячеслав Грицай упевнений, що ситуація з пальним покращиться протягом 10 днів.

Зараз дивляться

– Розклад говорить про те, що протягом 10 днів ми побачимо різке покращення ситуації. Ймовірно, ще тиждень буде напружена ситуація, але через 1,5 тижні вона почне змінюватися на краще. Карта 20-ка не говорить про те, що все зміниться за один день, але через 10 днів ми будемо бачити хорошу позитивну тенденцію.

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Теги
Бензин, Дизельне пальне
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