Дефіцит пального в Україні може зникнути вже в червні, переконаний таролог Костянтин Дяченко.

За його словами, бензин уже “несеться в Україну”, його постачання вже обговорюється.

Натомість нумеролог В’ячеслав Грицай упевнений, що ситуація з пальним покращиться протягом 10 днів.

– Розклад говорить про те, що протягом 10 днів ми побачимо різке покращення ситуації. Ймовірно, ще тиждень буде напружена ситуація, але через 1,5 тижні вона почне змінюватися на краще. Карта 20-ка не говорить про те, що все зміниться за один день, але через 10 днів ми будемо бачити хорошу позитивну тенденцію.