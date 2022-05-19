На тлі дефіциту пального в Україні на АЗС щодня утворюються величезні черги з авто. І хоча експерти вважають, що кінцем травня чи на початок червня ситуація стабілізується, багато водіїв змушені пересуватися на особистому транспорті вже сьогодні.

І якщо зараз із бензином проблеми, потрібно економити той, що вже є в баку авто.

Як правильно економити бензин – далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Насамперед транспорт використовується для переміщення з одного місця в інше. Щоб заощадити бензин, потрібно добре розпланувати поїздку. Найкраще вибрати маршрут, який займе мінімальну кількість часу. В середньому, автомобіль поглинає 1-1,5 л бензину за годину, коли стоїть у заторі.

Ще одна корисна порада – краще їздити плавно. Під час розгону автомобіль поглинає величезну кількість пального – це стосується і пересування на високих швидкостях.

Щоб заощадити бензин, варто вимкнути усі непотрібні прилади. Це стосується кондиціонера – за хорошої погоди можна відмовитися від такого задоволення заради економії.

Якщо на вулиці спека – потрібно зробити все, щоб автомобіль не нагрівався. Намагайтеся паркувати транспорт у тіні – висока температура провокує підвищену витрату бензину.

Менше вага авто – менша витрата пального. Щоб полегшити автомобіль, достатньо перебрати речі, розташовані в багажнику – напевно, знайдеться те, що зараз краще залишити будинки заради економії бензину.