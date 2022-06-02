Дефицит топлива в Украине может исчезнуть уже в июне, уверен таролог Константин Дяченко.
По его словам, бензин уже “несется в Украину”, его поставки уже обсуждаются.
В то же время нумеролог Вячеслав Грицай уверен, что ситуация с топливом улучшится в течение 10 дней.
Сейчас смотрят
— Расклад говорит о том, что в течение 10 дней мы увидим резкое улучшение ситуации. Скорее всего, еще неделю будет напряженная ситуация, но через 1,5 недели она начнет меняться в лучшую сторону. Карта 20-ка не говорит о том, что все изменится за один день, но дней через 10 мы будем видеть хорошую положительную тенденцию.