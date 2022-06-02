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Ждать недолго: нумеролог сказал, когда исчезнет дефицит бензина в Украине

2 июня 2022, 14:11
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Коли в Україні з'явиться бензин - нумеролог
Источник: Pixabay

Дефицит топлива в Украине может исчезнуть уже в июне, уверен таролог Константин Дяченко.

По его словам, бензин уже “несется в Украину”, его поставки уже обсуждаются.

В то же время нумеролог Вячеслав Грицай уверен, что ситуация с топливом улучшится в течение 10 дней.

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— Расклад говорит о том, что в течение 10 дней мы увидим резкое улучшение ситуации. Скорее всего, еще неделю будет напряженная ситуация, но через 1,5 недели она начнет меняться в лучшую сторону. Карта 20-ка не говорит о том, что все изменится за один день, но дней через 10 мы будем видеть хорошую положительную тенденцию.

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Бензин, Дизельне пальне
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