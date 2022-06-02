Дефицит топлива в Украине может исчезнуть уже в июне, уверен таролог Константин Дяченко.

По его словам, бензин уже “несется в Украину”, его поставки уже обсуждаются.

В то же время нумеролог Вячеслав Грицай уверен, что ситуация с топливом улучшится в течение 10 дней.

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