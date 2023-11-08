Повня – це завжди красиве видовище, яке можна спостерігати відносно рідко. Астрологи впевнені, що коли Місяць з’являється в нічному небі в усій красі, то чинить сильний вплив на все живе на Землі – від рослин до тварин і людей.

Факти ICTV з’ясували, коли буде повний Місяць у грудні 2023 та чого очікувати від небесного явища.

Коли повня у грудні 2023

Пік активності супутника Землі наприкінці 2023 року очікується на 27 грудня. У цей період багато хто з нас зможе відчути прилив енергії, і дуже важливо спрямувати її в правильне русло. Уже після повні приплив сил піде на спад, тож буде час підсумувати виконану за місяць роботу, як і за весь 2023 рік, а також скласти план уже на наступний рік.

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Вплив повні на діяльність людини

Загалом на повний Місяць у грудні 2023 року припадає нейтральний день – доба буде неспішною, стабільною і цілком передбачуваною. Однак астрологи попереджають – будуть спокуси, від яких потрібно тікати. Ні до чого доброго це не призведе.

Що не можна робити на повний Місяць – народні вірування

Наші пращури вірили, що на повний Місяць не варто починати нових справ. Це стосується навіть прибирання в будинку. Операції краще перенести на інший день, як і догляд за собою – підстригання нігтів може погано позначитися на здоров’ї.

Що можна робити на повний Місяць – народні прикмети

У період повні варто зміцнити стосунки з близькою людиною. Якщо потрібно помиритися зі своєю половинкою – розчешіться під сяйвом Місяця. Якщо потрібно вийти заміж, наші предки мили підлогу тричі за один раз. Причому – не тільки в своєму будинку. Зірка, яка падає під час повні – добрий знак, це до того, хто побачив цю рідкісну подію, гроші самі потягнуться.