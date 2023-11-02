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Подорожі, починання, фінансові справи: місячний календар на грудень 2023

2 Листопада 2023, 08:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Місяць
Джерело: Unsplash

Місячний календар на грудень 2023 налічує чимало сприятливих днів. Знаючи їх, можна грамотно побудувати свої плани, щоб вони склалися якнайкраще.

Не секрет, що Місяць впливає на всі живі організми Землі, а тому як від його фази, так і від дня, багато що залежить.

Фази Місяця в грудні 2023

  • 1-12 грудня – Місяць спадає.
  • 13 грудня – новий Місяць.
  • 14-26 грудня – Місяць росте.
  • 27 грудня – повний Місяць.
  • 28-31 грудня – Місяць спадає.

Місячний календар на грудень 2023: сприятливі дні

У грудні 2023 року згідно з місячним календарем на нас очікує чимало сприятливих днів: 4, 5, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 числа.

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4 грудня

Сприятливий день для кропіткої роботи. Успішні будь-які фінансові операції, плідно просувається навчання. У цю дату добре минуть будь-які поїздки та подорожі.

5 грудня

Позитивний день для побудови планів на майбутнє.

10 грудня

Спілкування з людьми старшого віку винагородить вас мудрістю. Хороший період для того, щоб закінчити розпочаті справи.

11 грудня

Чудовий день для покупок і ремонтів. Можна братися за нові починання, розробляти плани і проєкти.

13 грудня

Сприятливий день, щоб почати займатися спортом і позбутися шкідливих звичок.

16 грудня

Сміливо будуйте плани та беріться до нових проєктів. Не бійтеся активних контактів і торгових операцій.

18 грудня

У цю дату чудово налагоджуються будь-які контакти. Також він позитивний для романтичного спілкування. Добре планувати активний відпочинок, подорож і фізичну активність.

19 грудня

Займіться активністю – вирушайте в подорожі або сходіть у спортзал. Також можна присвятити себе мистецтву.

22 грудня

Час любові, творчості та духовних пошуків. Сприятливий день для проведення різнопланових фінансових операцій і угод.

23 грудня

Втілення планів обіцяє задуманий результат. Також чудовий період для подорожі.

25 грудня

Позитивний період для активності та творчості. Крім того, можна зайнятися будь-якими фінансовими операціями або угодами з цінними паперами.

26 грудня

Чудовий день для починань у будь-якій сфері. Також день хороший для зміцнення родинних стосунків.

29 грудня

Сприятливий день для любовних стосунків і укладення шлюбу.

Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на грудень 2023

  • Сприятливі дні для подорожей: 4, 19, 23.
  • Сприятливі дні для нових починань: 9, 19, 26.
  • Сприятливі дні для фінансових або юридичних справ: 4, 11, 12, 13, 15, 16, 22.
  • Сприятливі дні для творчості та спорту: 4, 13, 17, 25, 28.
  • Сприятливі дні для міжособистісних стосунків (ділових і романтичних): 18, 22, 26, 29.
  • Сприятливі дні для походу до лікаря: 5, 7.

Несприятливі дні в грудні 2023

  • Несприятливі дні для міжособистісних стосунків (ділових і романтичних): 2, 20, 24, 27, 3.
  • Несприятливі дні, коли можуть виникнути конфлікти: 3, 14, 20, 21, 24, 31.
  • Несприятливі дні для нових починань: 6, 8, 27.
  • Несприятливі дні для подорожей: 20, 27.
  • Несприятливі дні для фінансових або юридичних справ: 14, 29, 30.

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