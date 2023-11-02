Місячний календар на грудень 2023 налічує чимало сприятливих днів. Знаючи їх, можна грамотно побудувати свої плани, щоб вони склалися якнайкраще.
Не секрет, що Місяць впливає на всі живі організми Землі, а тому як від його фази, так і від дня, багато що залежить.
Фази Місяця в грудні 2023
- 1-12 грудня – Місяць спадає.
- 13 грудня – новий Місяць.
- 14-26 грудня – Місяць росте.
- 27 грудня – повний Місяць.
- 28-31 грудня – Місяць спадає.
Місячний календар на грудень 2023: сприятливі дні
У грудні 2023 року згідно з місячним календарем на нас очікує чимало сприятливих днів: 4, 5, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 числа.
4 грудня
Сприятливий день для кропіткої роботи. Успішні будь-які фінансові операції, плідно просувається навчання. У цю дату добре минуть будь-які поїздки та подорожі.
5 грудня
Позитивний день для побудови планів на майбутнє.
10 грудня
Спілкування з людьми старшого віку винагородить вас мудрістю. Хороший період для того, щоб закінчити розпочаті справи.
11 грудня
Чудовий день для покупок і ремонтів. Можна братися за нові починання, розробляти плани і проєкти.
13 грудня
Сприятливий день, щоб почати займатися спортом і позбутися шкідливих звичок.
16 грудня
Сміливо будуйте плани та беріться до нових проєктів. Не бійтеся активних контактів і торгових операцій.
18 грудня
У цю дату чудово налагоджуються будь-які контакти. Також він позитивний для романтичного спілкування. Добре планувати активний відпочинок, подорож і фізичну активність.
19 грудня
Займіться активністю – вирушайте в подорожі або сходіть у спортзал. Також можна присвятити себе мистецтву.
22 грудня
Час любові, творчості та духовних пошуків. Сприятливий день для проведення різнопланових фінансових операцій і угод.
23 грудня
Втілення планів обіцяє задуманий результат. Також чудовий період для подорожі.
25 грудня
Позитивний період для активності та творчості. Крім того, можна зайнятися будь-якими фінансовими операціями або угодами з цінними паперами.
26 грудня
Чудовий день для починань у будь-якій сфері. Також день хороший для зміцнення родинних стосунків.
29 грудня
Сприятливий день для любовних стосунків і укладення шлюбу.
Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на грудень 2023
- Сприятливі дні для подорожей: 4, 19, 23.
- Сприятливі дні для нових починань: 9, 19, 26.
- Сприятливі дні для фінансових або юридичних справ: 4, 11, 12, 13, 15, 16, 22.
- Сприятливі дні для творчості та спорту: 4, 13, 17, 25, 28.
- Сприятливі дні для міжособистісних стосунків (ділових і романтичних): 18, 22, 26, 29.
- Сприятливі дні для походу до лікаря: 5, 7.
Несприятливі дні в грудні 2023
- Несприятливі дні для міжособистісних стосунків (ділових і романтичних): 2, 20, 24, 27, 3.
- Несприятливі дні, коли можуть виникнути конфлікти: 3, 14, 20, 21, 24, 31.
- Несприятливі дні для нових починань: 6, 8, 27.
- Несприятливі дні для подорожей: 20, 27.
- Несприятливі дні для фінансових або юридичних справ: 14, 29, 30.