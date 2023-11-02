Місячний календар на грудень 2023 налічує чимало сприятливих днів. Знаючи їх, можна грамотно побудувати свої плани, щоб вони склалися якнайкраще.

Не секрет, що Місяць впливає на всі живі організми Землі, а тому як від його фази, так і від дня, багато що залежить.

Фази Місяця в грудні 2023

1-12 грудня – Місяць спадає.

13 грудня – новий Місяць.

14-26 грудня – Місяць росте.

27 грудня – повний Місяць.

28-31 грудня – Місяць спадає.

Місячний календар на грудень 2023: сприятливі дні

У грудні 2023 року згідно з місячним календарем на нас очікує чимало сприятливих днів: 4, 5, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 числа.

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4 грудня

Сприятливий день для кропіткої роботи. Успішні будь-які фінансові операції, плідно просувається навчання. У цю дату добре минуть будь-які поїздки та подорожі.

5 грудня

Позитивний день для побудови планів на майбутнє.

10 грудня

Спілкування з людьми старшого віку винагородить вас мудрістю. Хороший період для того, щоб закінчити розпочаті справи.

11 грудня

Чудовий день для покупок і ремонтів. Можна братися за нові починання, розробляти плани і проєкти.

13 грудня

Сприятливий день, щоб почати займатися спортом і позбутися шкідливих звичок.

16 грудня

Сміливо будуйте плани та беріться до нових проєктів. Не бійтеся активних контактів і торгових операцій.

18 грудня

У цю дату чудово налагоджуються будь-які контакти. Також він позитивний для романтичного спілкування. Добре планувати активний відпочинок, подорож і фізичну активність.

19 грудня

Займіться активністю – вирушайте в подорожі або сходіть у спортзал. Також можна присвятити себе мистецтву.

22 грудня

Час любові, творчості та духовних пошуків. Сприятливий день для проведення різнопланових фінансових операцій і угод.

23 грудня

Втілення планів обіцяє задуманий результат. Також чудовий період для подорожі.

25 грудня

Позитивний період для активності та творчості. Крім того, можна зайнятися будь-якими фінансовими операціями або угодами з цінними паперами.

26 грудня

Чудовий день для починань у будь-якій сфері. Також день хороший для зміцнення родинних стосунків.

29 грудня

Сприятливий день для любовних стосунків і укладення шлюбу.

Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на грудень 2023

Сприятливі дні для подорожей: 4, 19, 23.

Сприятливі дні для нових починань: 9, 19, 26.

Сприятливі дні для фінансових або юридичних справ: 4, 11, 12, 13, 15, 16, 22.

Сприятливі дні для творчості та спорту: 4, 13, 17, 25, 28.

Сприятливі дні для міжособистісних стосунків (ділових і романтичних): 18, 22, 26, 29.

Сприятливі дні для походу до лікаря: 5, 7.

Несприятливі дні в грудні 2023