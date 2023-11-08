Полная Луна — это всегда красивое зрелище, которое можно наблюдать относительно редко. Астрологи уверены, что когда Луна появляется в ночном небе во всей красе, то оказывает сильное влияние на все живое на Земле — от растений до животных и людей.

Факты ICTV выяснили, когда будет полная Луна в декабре 2023 и чего ожидать от небесного явления.

Когда полнолуние в декабре 2023 года

Пик активности спутника Земли в конце 2023 года ожидается на 27 декабря. В этот период многие из нас смогут ощутить прилив энергии и очень важно направить ее в правильное русло. Уже после полнолуние прилив сил пойдет на спад, и будет время подытожить проделанную за месяц работу, как и за весь 2023 год, а также составить план уже на следующий год.

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Влияние полнолуния на деятельность человека

В целом на полнолуние в декабре 2023 года приходится нейтральный день — сутки будут неспешными, но при этом стабильными и вполне предсказуемыми. Однако астрологи предупреждают — будут искушения, от которых нужно бежать. Ни к чему хорошему это не приведет.

Что нельзя делать в полнолуние — народные верования

Наши предки верили, что на полнолуние не стоит начинать новых дел. Это касается даже уборки в доме. Операции лучше перенести на другой день, как и уход за собой — стрижка ногтей может плохо сказаться на здоровье.

Что можно делать в полнолуние — народные приметы

В полнолуние стоит укрепить отношения с близким человеком. Если нужно помириться со второй половинкой — расчешитесь под сиянием Луны. Если нужно выйти замуж, наши предки мыли пол трижды за раз. Причем не только у себя в доме. Падающая звезда на полнолуние — хороший знак, к увидевшему это редкое событие деньги сами потянутся.