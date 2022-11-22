Молодик – час внутрішніх змін і серйозних рішень. Саме в цей період кожен із нас може змінити своє життя на краще або принаймні зробити перший крок у цьому напрямку, стверджує ясновидиця з Азербайджану, переможниця 21 сезону Битви екстрасенсів на телеканалі СТБ Жаля Алекперова.

Як не проґавити свій щасливий шанс, за яким сценарієм краще діяти та чого побоюватися? На ці та інші запитання дасть відповідь гороскоп на Молодик 24 листопада 2022 року.

Овен

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У цей період Овнам варто уважніше ставитися до пропозицій, які надходять до них від неперевірених людей. Є велика ймовірність, що ваші старання будуть використані у їхніх корисливих цілях.

Зате в сфері особистих стосунків Молодик для сімейних Овнів – можливість залагодити давні конфлікти і пропрацювати давні образи.

Телець

Цей період для Тельців – час нових відкриттів. Представники знака зможуть відшукати в собі невідомі їм раніше таланти. Головне – не боятися застосовувати свої здібності на практиці. Будьте сміливішими, і вам відкриються нові горизонти!

Близнюки

У цей час Близнюкам, як ніколи, потрібно попрацювати над своєю самооцінкою. Саме невпевненість у власних силах може стати головною перешкодою на шляху до успіху. Порада зірок – бути активнішими і вірити у себе. У вас все вийде!

Рак

У період Молодика Ракам потрібно максимально прислухатися до своєї інтуїції. Саме вона може стати найнадійнішим радником. Також варто звертати увагу на свої сни. Є велика ймовірність, що багато з них будуть віщими.

Лев

Молодик для Левів – чудова можливість позбутися такого життєвого баласту, як шкідливі звички або стосунки з токсичними людьми. Зараз ви зможете вибрати для себе стан гармонії, та й загалом – вибрати себе.

Діва

Період Молодика обіцяє Дівам успіх у професійній сфері. Те, над чим ви працювали довгий час, дасть свої плоди. А тому намагайтеся не зменшувати обертів і рухайтеся вперед, навіть якщо заповітна мета здається дуже примарною.

Зараз обставини швидко можуть змінитися, але з вигодою для вас.

Терези

Не варто поспішати з висновками про нові обставини у вашому житті. Є ризик, що поспішне рішення буде неправильним. Настанова зірок: керуватися не тільки велінням внутрішнього голосу, а й порадами близьких людей. Це допоможе уникнути помилок.

Скорпіон

Цей період для Скорпіонів – час, коли можна легко досягти внутрішньої гармонії. Представники знака зможуть прийняти як всі свої переваги, так і всі недоліки. Такий стан буде відмінним фундаментом для подальших звершень. Головне – не відкладати їх у дальній ящик.

Стрілець

У цей період розташування небесних тіл підштовхуватиме Стрільців до надмірної категоричності. Представники знака можуть сприймати світ тільки чорним чи білим, не помічаючи півтонів.

Порада зірок – бути стриманішим. Ймовірно, ваша думка про людей чи обставини швидко зміниться. А тому не поспішайте ділитися нею, тим більше підключаючи емоції.

Козоріг

Молодик для Козерогів – час діяти. Починання, які ви довго відкладали на потім… Те, про що давно мріяли, але ніяк не наважувалися реалізувати. Все це може стати успішною реальністю дуже скоро. Головне – зробити перший крок. Вперед!

Водолій

У цей період зірки обіцяють Водоліям невеликі розбіжності в сфері особистих стосунків. Зараз навіть конструктивну критику ваш партнер може сприймати як докір. А тому намагайтеся брати це до уваги. Не варто випробовувати на міцність почуття коханої людини.

Риби

Будьте пильні! Наразі зірки нададуть вам чимало вдалих шансів. І головне завдання – не проґавити їх. Не бійтеся стукати в закриті двері! Не бійтеся пробувати свої сили в нових для вас завданнях. Саме ваша активність – секретний інгредієнт успіху!