Перший місяць зими обіцяє чимало вдалих шансів багатьом представникам зодіакальних сузір’їв, стверджує ясновидець з Азербайджану, двічі переможець і суддя проєкту Битва екстрасенсів, постійний експерт програми Слідство ведуть екстрасенси Хаял Алекперов.

Як розпорядитися можливостями, що посилає нам доля, і не упустити свою удачу? Читайте в гороскопі на грудень 2022 від ясновидця.

Зараз дивляться

Овен

Початок зими для Овнів – час внутрішніх змін. Представники знака зможуть по-новому подивитися на багато обставин у своєму житті. Водночас зірки радять бути уважнішими до нових людей, яких ви зустрінете на своєму шляху. Найімовірніше, вони посприяють вашому успіху.

Телець

Грудень обіцяє Тельцям нові перспективи в професійній сфері діяльності. Найімовірніше, ви зможете взятися за ті починання і проєкти, про які давно мріяли. У справах любовних можливі труднощі в плані спілкування з партнером. Щоб уникнути сварок і розбіжностей, намагайтеся частіше щиро говорити із коханою людиною та не замовчуйте свої образи.

Близнюки

Цього місяця Близнюки зіштовхнуться з деякими перешкодами на своєму шляху. Найімовірніше, починання, за які візьмуться представники знака, доведеться відкладати через різноманітні невдалі обставини.

Але це не означає, що потрібно сидіти та плисти за течією. Саме ваші наполегливість і цілеспрямованість – заповітний ключ до успіху.

Рак

У грудні Ракам потрібно бути уважнішими до інформації, яка до них надходить. Є велика ймовірність прийняти брехню за правду. Особливо обережно варто реагувати на слова людей, які нещодавно з’явилися у вашому житті.

Наприкінці місяця зірки радять звернути увагу на своє здоров’я – можливе загострення хронічних недуг.

Лев

Леви цього місяця можуть підкорити будь-які вершини. Головне при цьому – не відволікатися на другорядні справи і завдання. Постарайтеся чітко вибудувати план дій, і першими пунктами відзначте основні цілі.

У середині місяця зірки обіцяють перспективні знайомства. На вашому шляху з’являться люди, які підштовхнуть вас до позитивних змін.

Діва

У цей період зірки обіцяють Дівам зміну обстановки. Нові обставини не лише дозволять морально переключитися, а й подарують додаткову порцію натхнення.

Головне – не чинити опір тому, що відбувається, а навчитися отримувати від нього користь. У сфері особистих стосунків Діви зможуть насолодитися гармонією. Саме час обговорити спільні плани з коханою людиною.

Терези

У грудні розташування небесних тіл обіцяє Терезам нові перспективи. Найімовірніше, представники знака зможуть досягти тих цілей, про які раніше думали, але не наважувалися підкорити.

Порада зірок: більше прислухатися до своєї інтуїції, і менше – до песимістичних прогнозів оточуючих. Пам’ятайте, все у ваших руках!

Скорпіон

У грудні Скорпіони можуть надто захопитися самокритикою і внутрішніми негараздами з самим собою. Адже, акцентуючи увагу на колишніх помилках і промахах, ви ризикуєте втратити чимало вдалих можливостей. А тому зірки радять пробачити собі власні промахи і частіше себе хвалити, нехай навіть для цього ви не бачите приводу.

У цей період світ, як ніколи, відображатиме ваш внутрішній посил. І якщо ви навчитеся сприймати себе щасливою людиною – так і буде!

Стрілець

Цей місяць обіцяє Стрільцям удачу у вирішенні фінансових питань. Навіть ті починання, на які представники не робили ніяких ставок, можуть принести непоганий прибуток.

Головне при цьому – триматися подалі від людей, у чиїх намірах ви не впевнені.

У сфері особистих стосунків можливі сварки з коханою людиною. Порада зірок – бути стриманішими в плані критики. Наразі будь-яке необдумане слово може спровокувати конфлікт.

Козеріг

Початок грудня порадує Козерогів приємними новинами в сфері кар’єри. Найімовірніше, ваші давні старання принесуть належну віддачу. Цілком можливе підвищення по службі або отримання тих привілеїв, про які ви давно мріяли.

У середині місяця самотнім серцям зірки обіцяють романтичні знайомства. У вас є всі шанси зустріти свою любов.

Водолій

У цей період головною перешкодою на шляху до успіху Водоліїв можуть стати їхні внутрішні сумніви. Довго зважуючи за і проти, ви ризикуєте втратити вдалий момент, а тому намагайтеся діяти рішучіше.

У складних ситуаціях не соромтеся звернутися за порадою до близьких людей. Саме це допоможе вам уникнути багатьох помилок.

Риби

Грудень обіцяє Рибам чимало вдалих випадковостей і неймовірних збігів. Найімовірніше, представники знака зможуть вирішити навіть ті питання, на які встигли махнути рукою, вважаючи їх безнадійним починанням.

У сфері особистих стосунків сімейним Рибам зірки обіцяють ідилію. Ви легко зможете залагодити давні суперечки з коханою людиною. Головне – зробити перший крок.