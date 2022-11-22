Новолуние — время внутренних перемен и серьезных решений. Именно в этот период каждый из нас может изменить свою жизнь к лучшему или, по крайней мере, сделать первый шаг в этом направлении. Так утверждает ясновидящая из Азербайджана, победительница 21 сезона Битвы экстрасенсов на телеканале СТБ Жаля Алекперова.

Как не упустить свой счастливый шанс, по какому сценарию лучше действовать и чего опасаться? На эти и другие вопросы даст ответ гороскоп на Новолуние 24 ноября 2022 года.

Овны

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В этот период Овнам стоит внимательнее относиться к предложениям, которые поступают к ним от непроверенных людей. Есть большая вероятность, что ваши старания будут использованы в их корыстных целях.

Зато в сфере личных отношений Новолуние для семейных Овнов — возможность уладить давние конфликты и проработать давние обиды.

Тельцы

Этот период для Тельцов — время новых открытий. Представители знака смогут отыскать в себе неизвестные им ранее таланты. Главное при этом — не бояться применять свои способности на практике. Будьте смелее, и вам откроются новые горизонты!

Близнецы

В это время Близнецам, как никогда, нужно поработать над своей самооценкой. Именно неуверенность в собственных силах может стать главной преградой на пути к успеху. Совет звезд — быть активнее и верить в себя. У вас все получится!

Раки

В период Новолуния Ракам нужно максимально прислушиваться к своей интуиции. Именно она может стать самым надежным советником. Также стоит обращать внимание на свои сны. Есть большая вероятность, что многие из них будут вещими.

Львы

Новолуние для Львов — прекрасная возможность избавиться от такого жизненного балласта, как вредные привычки или отношения с токсичными людьми. Сейчас вы сможете выбрать для себя состояние гармони, да и в целом — выбрать себя.

Девы

Период Новолуния сулит Девам успех в профессиональной сфере. То, над чем вы трудились долгое время, даст свои плоды. А потому старайтесь не сбавлять обороты и двигайтесь вперед, даже если заветная цель кажется очень призрачной.

Сейчас обстоятельства быстро могут поменяться, при этом в выгодном для вас русле.

Весы

Не стоит торопиться с выводами о новых обстоятельствах в вашей жизни. Есть риск, что поспешное решение будет неверным. Наставление звезд: руководствоваться не только велением внутреннего голоса, но и советами близких людей. Это поможет избежать ошибок.

Скорпионы

Этот период для Скорпионов — время, когда можно легко достичь внутренней гармонии. Представители знака смогут принять как все свои достоинства, так и все недостатки. Такое состояние станет отличным фундаментном для дальнейших свершений. Главное — не откладывать их в дальний ящик.

Стрельцы

В этот период расположение небесных тел будет подталкивать Стрельцов к чрезмерной категоричности. Представители знака могут воспринимать мир только черным или белым, не замечая полутонов.

Совет звезд — быть сдержаннее. Скорее всего, ваше мнение о людях или обстоятельствах быстро изменится. А потому не торопитесь делиться им, тем более подключая эмоции.

Козероги

Новолуние для Козерогов — время действовать. Начинания, которые вы долго откладывали на потом… То, о чем давно мечтали, но никак не решались реализовать. Все это может стать успешной реальностью очень скоро. Главное — сделать первый шаг. Дерзайте!

Водолеи

В этот период звезды сулят Водолеям небольшие разногласия в сфере личных отношений. Сейчас даже конструктивную критику ваш партнер может воспринимать как укор. А потому старайтесь принимать это во внимание. Не стоит испытывать на прочность чувства любимого человека.

Рыбы

Будьте бдительны! Сейчас звезды предоставят вам немало удачных шансов. И главная задача — не упустить их. Не бойтесь стучать в закрытые двери! Не бойтесь пробовать свои силы в новых для вас задачах. Именно ваша активность — тот самый секретный ингредиент успеха!