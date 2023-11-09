Час, коли Місяць росте – особлива фаза супутника Землі, під час якої багато хто з нас може відчути приплив сил. Це стосується й емоцій – вони відчуваються сильніше, тож це може зіграти на руку, якщо правильно спрямувати свою енергію та думки. Факти ICTV дізналися, коли Місяць росте у грудні 2023, щоб ви могли підготуватися заздалегідь і вдало скористатися моментом.

Дні в грудні 2023, коли Місяць ростиме

Місячний календар показує, що ріст Місяць припадає на другу половину останнього місяця – з 14 по 26 грудня. Уже 27 грудня в нічному небі з’явиться повня.

Що можна і не можна робити в різні дні Місяця, що росте

14 грудня – відносно нейтральний день, у який не варто мати справ із державними органами. Відмовтеся від грошових питань, але зверніть увагу на угоди з нерухомістю.

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15 грудня – якщо потрібно ухвалювати важливі рішення, то уникайте забобонів. Також не ведіться на лестощі.

16 грудня – сприятливий день, який буде вдалим для різних операцій із грошима. Також зверніть увагу на дипломатію – слід укладати вигідні угоди.

17 грудня – час ідеально підходить для будь-якої розумової та творчої діяльності. Займіться собою і приділіть час хобі.

18 грудня – очікуйте загострення інтуїції. На тлі цього не бійтеся обирати й ухвалювати важливі рішення.

19 грудня – сприятливий період для бурхливої діяльності, але можуть виникнути труднощі зі спробами зосередитися.

20 грудня – не найвдаліший день. Однак можна сміливо планувати подорож, поїздки і навіть переїзд на нове місце.

21 грудня – критичний день. Готуйтеся до труднощів на роботі та особистому житті. Не беріть усе близько до серця і пливіть за течією.

22 грудня – сприятливий для творчості та роботи. Вдалими стануть будь-які ідеї, і навіть починання.

23 грудня – один із найпозитивніших і енергетично потужних днів місячного місяця. Не зупиняйтеся і гарненько попрацюйте – результат буде дуже хорошим.

24 грудня – не надто сприятливий день для любовних стосунків. Намагайтеся уникати конфліктів, зокрема й на роботі.

25 грудня – час швидких і енергійних справ. Багато хто відчує підвищену імпульсивність – не дозволяйте емоціям контролювати вас.

26 грудня – один із найсприятливіших днів. Підбивайте підсумки 2023 року і розплануйте наступний сезон як слід.