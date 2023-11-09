Растущая Луна — особая фаза спутника Земли, во время которой многие из нас могут ощутить прилив сил. Это касается и эмоций — они ощущаются сильнее, и это может сыграть на руку, если правильно направить свою энергию и мысли. Факты ICTV узнали, когда будет растущая Луна в декабре 2023, чтобы вы могли подготовиться заранее и удачно воспользоваться моментом.

Дни в декабре 2023, когда Луна будет расти

Лунный календарь показывает, что растущая Луна приходится на вторую половину последнего месяца — с 14 по 26 декабря. Уже 27 декабря в ночном небе появится полнолуние.

Что можно и нельзя делать в разные дни растущей луны

14 декабря — относительно нейтральный день, в который не стоит иметь дел с государственными органами. Откажитесь от денежных вопросов, но обратите внимание на сделки с недвижимостью.

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15 декабря — если нужно принимать важные решения, то избегайте предрассудков. Также не ведитесь на лесть.

16 декабря — благоприятный день, который будет удачным для различных операций с деньгами. Также обратите внимание на дипломатию — пора заключать выгодные сделки.

17 декабря — время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Займитесь собой и уделите время хобби.

18 декабря — ждите обострения интуиции. На фоне этого не бойтесь выбирать и принимать важные решения.

19 декабря — благоприятный период для бурной деятельности, но могут возникнуть трудности с попытками сосредоточиться.

20 декабря — не самый удачный день. Однако, можно смело планировать путешествие, поездки и даже переезд на новое место.

21 декабря — критический день. Готовьтесь к трудностям на работе и личной жизни. Не принимайте все близко к сердцу и плывите по течению.

22 декабря — благоприятное для творчества и работы. Удачными будут любые идеи, и даже начинания.

23 декабря — один из самых позитивных и энергетически мощных дней лунного месяца. Не останавливайтесь и хорошенько поработайте — результат будет очень хорошим.

24 декабря — не особенно благоприятный день для любовных отношений. Старайтесь избегать конфликтов, в том числе и на работе.

25 декабря — время быстрых и энергичных дел. Многие ощутят повышенную импульсивность — не позволяйте эмоциям контролировать вас.

26 декабря — один из самых благоприятных дней. Подведите итоги 2023 года и распланируйте следующий сезон как следует.