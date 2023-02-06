Повний Місяць у березні 2023 буде помітним у небі вже 7 числа. Супутник Землі порадує своєю красою повною мірою вже 18.01, а захід сонця очікується о 07.37. Астрологи стверджують, що Місяць у цей день буде під знаком зодіаку Діва.

Не секрет, що це космічне тіло сильно впливає на живе на Землі. Впливи відчують усі – від рослин до людей. Найкраще підготуватися до нього заздалегідь, особливо тим, хто піддається впливу місячної та сонячної активності.

Місяць у знаку Діва – це сприятливий час для будь-якої корпоративної роботи, але для цього доведеться добряче попрацювати головою. Успішними також будуть і фінансові операції – це стосується цінних паперів та нерухомості. Чекайте на прибуток.

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Студентам також цього дня посміхнеться успіх, і навіть підвищення кваліфікації на роботі даватиметься легко.

Також у цей день можна сміливо збирати лікарські трави – вони матимуть особливу силу, і настоянки допоможуть стати на ноги після хвороби. Повний місяць 7 числа також порадує сміливих своїм успіхом, але не варто його відчувати – азарт може зробити все тільки гіршим.

Фізичні навантаження принесуть належний результат – у спорті будуть досягнення, а праця даватиметься напрочуд легко.