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Астрологія

Время больших побед: полнолуние в марте 2023

6 февраля 2023, 16:04
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Лунный календарь на ноябрь 2021
Источник: Pexels

Полнолуние в марте 2023 будет заметным в небе уже 7 числа. Спутник Земли порадует своей красотой в полной мере уже 18.01, а закат ожидается в 07.37. Астрологи утверждают, что Луна в этот день будет под знаком зодиака Дева.

Не секрет, что это космическое тело сильно влияет на все живое на Земле. Воздействия почувствуют все — от растений до людей. Лучше всего подготовиться к нему заранее, особенно тем, кто подвергается влиянию лунной и солнечной активности.

Луна в знаке Дева — это благоприятное время для любой корпоративной работы, но для этого придется изрядно поработать головой. Успешными также будут и финансовые операции — это касается ценных бумаг и недвижимости. Ждите прибыли.

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Студентам тоже в этот день улыбнется удача, и даже повышение квалификации на работе будет даваться легко. 

Также в этот день можно смело собирать лекарственные травы — они будут иметь особую силу, и настойки точно помогут встать на ноги после болезни. Полнолуние 7 числа также порадует смелых своей удачей, но не стоит ее испытывать — азарт может сделать все только хуже. 

Физические нагрузки принесут должный результат — в спорте будут достижение, а труд будет даваться на удивление легко.

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