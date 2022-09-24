Молодик: гороскоп на 26 вересня 2022 для всіх знаків зодіаку

Молодий місяць 26 вересня 2022 року для багатьох знаків зодіаку відкриє можливість переосмислити свої бажання та планувати, переконаний учасник Битви екстрасенсів 21 сезону, чорний маг і таролог Віктор Литовський.

– 26 вересня 2022 року нова фаза Місяця опиниться в знаку Терезів. Як ми всі знаємо, Терези є найбільш збалансованими та спокійними знаками зодіаку. Вплив Місяця під час цього циклу дозволяє людині знайти комфортне середовище для себе, зосередитись на пошуку бажаного, набутті гармонії та пошуку рівноваги.

Цей період буде дуже сприятливим для багатьох знаків зодіаку, найголовніше – контролювати свої бажання, ваші емоції, оскільки молодик приносить багато спокус і випробувань, з якими не кожен може впоратися. Це також чудовий момент для ухвалення доленосних рішень, знайомств із новими людьми, для впровадження нових, цікавих і креативних проєктів, а також для пропозиції руки і серця, – сказав він.

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Що підготувала доля для знаків зодіаку в молодик – ексклюзивний гороскоп на 26 вересня 2022 року підготував Віктор Литовський.

Овен

Для Овна молодик ідеально підходить для самоорганізації та дисципліни. У цей період навряд чи захочеться запізнитись на роботу або порушувати загальноприйняті правила, провокувати чи приєднатися до конфлікту. Молодик буде спрямовувати до дій, після яких з’явиться відчуття залученості.

У разі складних або непередбачених ситуацій зірки рекомендують не експериментувати, а вдатися виключно до простих і випробуваних часом методів і методик у вирішенні труднощів і проблем – у цей період вони будуть найбільш ефективними.

Тельці

Для Тельця цей період ідеально підходить для романтичних і любовних стосунків. Тим, хто вже має кохану людину, зірки обіцяють насичений приємними подіями та знаками уваги час. Тельцям, у стосунках яких панує невизначеність, молодик допоможе розставити крапки над “i”.

Тельцям, які шукають свою другу половинку, рекомендують бути у всеозброєнні, оскільки існує велика ймовірність цікавого знайомства, яке може перетворитися на щось значно більше.

Близнюки

Близнюкам доля надасть унікальний шанс розв’язати важливе питання або назавжди позбутися проблем або труднощів, які турбують тривалий час. Зовсім скоро можна буде з полегшенням зітхнути і розраховувати на перемогу та успіх.

Левову частку допомоги у сприятливому результаті проблемних питань може надати впливовий чоловік — начальник, знайомий чи друг, який має силу і владу. Довірившись, з’явиться величезний шанс вирватися вперед, залишивши своїх суперників і недоброзичливців далеко позаду.

Рак

Таємна зброя Раків – це щирість і відкритість, завдяки якій буде унікальна можливість вибрати ключ до серця будь-якого співрозмовника. Не варто упускати можливості, що надає доля, під час молодика треба керуватися принципом “Куй залізо, поки гаряче”. Правильні дії в цей період із часом стануть основою для досягнення цілей.

Цей період буде для Раків щедрим на гарний настрій та енергію. Приємні сюрпризи чекатимуть на кожному кроці – це можуть бути подарунки, збільшення зарплати або бонус, можливе повернення давніх боргів. Якщо все це раптом пройшло повз вас, не засмучуйтеся, будьте впевнені, що ви отримаєте дивіденди трохи пізніше, і раніше заплановані справи будуть дуже успішними та плідними.

Лев

Молодик для Левів не найсприятливіший — планам чи починанням у цей період, на жаль, не судилося здійснитися. Насамперед це стосуватиметься ділових питань, пов’язаних із грошима чи кар’єрою. Велика ймовірність, що для реалізації задумів буде обрано неправильний підхід. А може, виною всьому буде настрій – брак рішучості та впевненості, – який згубно позначається на справах і починаннях.

Якщо в цей період доведеться взятися за відповідальну справу, починання або новий великий проєкт, слід бути готовим до того, що все піде зовсім не так, як хотілося б, а також принесе чимало головного болю та проблем. Можливо, є сенс відкласти всі важливі справи на якийсь час у далеку скриньку.

Діва

Для Діви інтерес до роботи або деяких інших починань у молодик буде розігрітий духом конкуренції. Велика ймовірність, що обставини будуть формуватися так, що Діви будуть змушені довести іншим, що вони кращі, швидші, розумніші. Цей процес матиме природу азартних ігор, а не реальної конкуренції.

Пам’ятайте, що досягнення зрештою будуть записані на ваш рахунок, а навколишнє оточення, начальники, друзі та родина нарешті оцінять їх.

Терези

Для Терезів період молодика можна сміливо називати часом успішних починань. Більшість планів уже почали реалізовуватись, і в майбутньому вони обіцяють принести чудові результати. Але пам’ятайте, що нічого не здобути задарма – тільки енергійність, винахідливість та ентузіазм зможуть із часом привести до чогось великого і заповітного.

Важливу роль у досягненні цілей і завдань гратиме співпраця з іншими людьми – клієнтами, партнерами та родичами з навколишнього середовища, а вміння знаходити спільну мову та інтереси стане певним козирем.

Скорпіон

Для Скорпіонів молодик підготував час і можливість виявити свої найкращі якості — шляхетність, щедрість, широту душі. Зірки говорять про те, що це в жодному разі не зашкодить інтересам, а навпаки — значно підвищить статус і піднесе представників знака на новий рівень в очах оточення.

Велика ймовірність отримання приємного бонусу від долі, оскільки всі матеріальні “втрати” від благодійності будуть найближчим часом компенсовані гарним прибутком і новими привабливими перспективами.

Стрілець

Стрільці під час молодика мають бути готові до того, що хтось із внутрішнього кола (кохана людина, батько, друг чи начальник) може сильно засмутити або навіть підвести його. Можливо, людина спробує протиснути важливу ситуацію для вас, показуючи командирські риси, або просто виплеснути своє роздратування. Але не виключено, що людина з близького середовища випадково, без зловмисних намірів, завадить планам, не усвідомлюючи наслідків.

Зірки рекомендують за можливості уникати прямого протистояння з нею – оскільки це може лише погіршити ситуацію, завдаючи шкоди ще більше.

Козеріг

Для Козерогів молодик може принести неприємні новини або грошові втрати, причиною яких можуть стати близькі та рідні люди. Велика ймовірність сварок, конфліктів, пов’язаних із майном, відмовою у грошовій допомозі, незапланованими витратами, а також жбурлянням грошей на вітер.

За можливості слід максимально, наскільки це можливо, згладжувати гострі кути. Зірки рекомендують розв’язувати проблеми з близькими людьми — без їхньої підтримки буде дуже важко просунутися вперед.

Водолій

Для Водолія молодик буде сприятливим, щоби провести час із родиною або з коханою людиною. Якщо ви поділите цей період з тими, хто дорогий, є всі шанси набути гармонії, миру та тепла душевного спілкування.

Сприятливий час для планування весілля, дитини, відпустки чи зізнання у коханні. Зірки рекомендують бути надзвичайно щирими та відвертими з коханими – тоді всі мрії, нарешті, зможуть здійснитися.

Риби

У період молодика Рибам варто постаратися максимально дбайливо поводитися з грошима. Зірки попереджають про велику ймовірність значних грошових втрат, а також необдуманих витрат, пов’язаних із недбалим ставленням.

Слід дотримуватись дистанції, не забувати про почуття такту та міри і за можливості триматися якомога далі від грошових авантюр, а також від підозрілих людей – вони можуть ошукати вас до нитки.