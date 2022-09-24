Новолуние 26 сентября 2022 года для многих знаков зодиака откроет возможность для переосмысления своих желаний и планирования, уверен участник Битвы экстрасенсов 21 сезона, черный маг и таролог Виктор Литовский.

— 26 сентября 2022 года новая фаза Луны будет находиться в знаке Весов. Как мы все знаем, Весы считаются самым уравновешенным и спокойным знаком зодиака. Влияние Луны во время этого цикла дает возможность для человека найти комфортную для себя среду, сосредоточиться на поиске желаемого, приобретения гармонии, а также найти равновесие.

Данный период будет очень благоприятным для многих знаков зодиака, самое главное — необходимо контролировать свои желания, свои эмоции, так как новолуние преподносит много искушений и испытаний, с которыми не все могут справиться. Также это прекрасный момент для принятия судьбоносных решения, для знакомства с новыми людьми, для реализации новых, интересных и творческих проектов, а также для предложения руки и сердца, — рассказал он.

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Овен

Для Овнов новолуние является идеальным для самоорганизации и дисциплины. В этот период опоздать на работу или нарушать общепринятые правила, спровоцировать или вступить в конфликт вряд ли захочется. Новолуние будет всячески направлять к действиям, после которых придет полное ощущение причастности.

При возникновении сложных или непредвиденных ситуаций, звезды рекомендуют не экспериментировать, а прибегнуть исключительно к простым и проверенным временем методам и приемам в решении возникших трудностей и проблем — в этот период они будут наиболее действенны.

Телец

Для Тельцов этот период идеален для романтических и любовных отношений. Тем, у кого уже есть любимый человек, звезды сулят, насыщенное приятными событиями и знаками внимания время. Тельцам, в отношениях которых пока царит неопределенность, новолуние поможет расставить все точки над “i”.

Тельцам, которые находятся в поиске своей второй половинки, звезды советуют быть во всеоружии, так как велика вероятность интересного знакомства, которое может перерасти в нечто гораздо большее.

Близнецы

Близнецам судьба предоставит уникальный шанс решить важный вопрос или навсегда избавиться от беспокоящих длительное время проблем или трудностей. Совсем скоро можно будет с облегчением вздохнуть и наконец-то рассчитывать на победу и успех.

Львиную долю помощи в благоприятном исходе проблемных вопросов может оказать влиятельный мужчина — начальник, знакомый или друг, который обладает силой и властью. Доверившись, появится огромный шанс вырваться вперед, оставив своих соперников и недоброжелателей далеко позади.

Рак

Секретное оружие Раков — это искренность и открытость, благодаря которым появится уникальная возможность подобрать ключ к сердцу любого собеседника. Не стоит упускать предоставленные судьбой возможности, в период новолуния следует руководствоваться принципом “Куй железо, пока горячо”. Правильные действия в этот период со временем станут основой для достижения целей.

Этот период щедро одарит Раков хорошим настроением и энергией. Приятные сюрпризы будут ждать на каждом углу — это могут быть подарки, прибавка к зарплате или премии, также возможен возврат давнего долга. Если вдруг все это обошло вас стороной, не стоит расстраиваться, будьте уверены, вы получите дивиденды чуть позже, а запланированные ранее дела окажутся очень успешными и плодотворными.

Лев

Новолуние для Львов не самое благоприятное — планам или начинаниям в этот период, увы, не суждено осуществиться. В первую очередь это будет касаться деловых вопросов, связанных с деньгами или карьерой. Велика вероятность, что для реализации задумок будет выбран неправильный подход. А может быть, виной всему будет настрой – недостаток решительности и уверенности, – который пагубно сказывается на делах и начинаниях.

Если в этот период предстоит взяться за ответственное дело, начинание или новый большой проект, следует быть готовым к тому, что все пойдет совсем не так, как хотелось бы, а также принесет немало головной боли и проблем. Возможно, есть смысл отложить все важные дела на время в дальний ящик.

Дева

Для Девы интерес к работе или к каким-то другим обыденным делам в новолуние будет подогрет духом соревнования. Велика вероятность, что обстоятельства будут складываться так, что Девам придется доказывать окружающим, что они лучше, быстрее, умнее. Этот процесс будет носить скорее характер азартного состязания, можно сказать, определенного рода игры, чем настоящей конкуренции.

Помните, что достижения будут в итоге записаны на ваш счет, а окружение, начальство, друзья и семья наконец-то оценят их по достоинству.

Весы

Для Весов период новолуния можно смело назвать временем успешных начинаний. Большинство планов уже начали реализовываться, а в будущем они обещают принести прекрасные результаты. Но помните, что ничего не будет даваться даром — только энергичность, смекалка и энтузиазм смогут со временем привести к чему-то великому и заветному.

Важную роль в достижении целей и задач будет играть сотрудничество с другими людьми – клиентами, партнерами и близкими из окружения, а умение находить общий язык и общие интересы станет определенным козырем.

Скорпион

Для Скорпионов новолуние подготовило время и возможность проявить свои лучшие качества — благородство, щедрость, широту души. Звезды говорят о том, что это ни в коем случае не повредит интересам, а наоборот — значительным образом повысит статус и вознесет представителей знака на новый уровень в глазах окружающих.

Велика вероятность получения приятного бонуса от судьбы, так как все материальные “потери” от благотворительности будут в ближайшее время компенсированы хорошей прибылью и новыми заманчивыми перспективами.

Стрелец

Стрельцам в период новолуния следует быть готовым к тому, что кто-то из ближайшего окружения (любимый человек, отец, друг или начальник) может сильно огорчить или даже подвести. Возможно, он попытается продавить важную для вас ситуацию, проявляя командирские качества, или просто выплеснет свое раздражение. Но также не исключена ситуация, когда человек из ближнего окружения случайно, без злого умысла помешает планам, не осознавая последствий.

Звезды рекомендуют по возможности избегать прямого противостояния с ним – так как оно способно лишь усугубить ситуацию, навредив еще сильнее.

Козерог

Для Козерогов новолуние может принести неприятные новости или денежные потери, причиной которых могут стать близкие и родные люди. Велика вероятность ссор, конфликтов, связанных с имуществом, отказом в денежной помощи, незапланированными тратами, а также швырянием денег на ветер.

По возможности следует максимально, насколько это возможно сглаживать острые углы. Звезды рекомендуют решать проблемы с близкими людьми — без их поддержки будет очень трудно продвинуться вперед.

Водолей

Для Водолеев новолуние будет хорошим для того, чтобы провести время с семьей или с любимым, близким человеком. Если разделить этот период с теми, кто дорог, есть все шансы обрести гармонию, умиротворение и тепло душевного общения.

Благоприятное время для планирования свадьбы, ребенка, отпуска или признания в любви. Звезды рекомендуют быть предельно искренним и откровенным с близкими людьми – тогда все мечты смогут наконец стать былью.

Рыбы

В период новой луны Рыбам следует постараться максимально бережно обращаться с деньгами. Звезды предупреждают о большой вероятности крупных и значительных денежных потерь, а также необдуманных трат, связанных с халатностью и небрежным отношением.

Следует соблюдать дистанцию, не забывать о чувстве такта и меры и по возможности держатся подальше от денежных авантюр, а также от подозрительных людей — они могут обобрать вас до нитки.