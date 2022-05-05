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Астрологія

Час розпочати з чистого листа: гороскоп на 6 травня

6 Травня 2022, 00:05
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп

Гороскоп на 6 травня радить дати другий шанс справам, з якими раніше не склалося, а також зайнятися роботою у саду та на городі.

За словами астролога Дмитра Вартаняна, енергетика 6 травня загалом сприятлива. Сьогодні можна почати з чистого аркуша в тих справах, які не вдалися раніше. Дати нове життя своїм робочим проектам, або розпочати заново у стосунках.

6 травня – сприятливий день для комерційних і бізнес-процесів, для вирішення питань, пов’язаних із будинками та землями, для зав’язування нових знайомств і дружби.

Крім того, сьогоднішній день сприятливий для сільськогосподарських і садових робіт, для початку навчання.

Загалом це хороший день для поїздок, але краще розпочинати їх до 10.00 ранку. Також 6 травня – хороший день для ремонту автомобіля і навіть для купівлі нової машини.

Намагайтеся сьогодні не завантажувати свою свідомість важкими думками. Натомість знаходьте приємні моменти та радійте їм.

П’ятниця – день Венери. Одяг та аксесуари рожевого або яскраво строкатих кольорів наповнять вас гармонією і святом душі.

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