Гороскоп на 6 мая советует дать второй шанс делам, с которыми ранее не сложилось, а также заняться работами в саду и на огороде.

По словам астролога Дмитрия Вартаняна, энергетика 6 мая в целом благоприятная. Сегодня можно начать с чистого листа в тех делах, которые у вас не получились ранее. Дать новую жизнь своим рабочим проектам, или начать сначала в отношениях.

6 мая — благоприятный день для коммерческих и бизнес процессов, для решения вопросов связанных с домами и землями, для заведения новых знакомств и дружбы.

Кроме того, сегодняшний день благоприятен для сельскохозяйственных и садоводческих работ, для начала обучения.

В целом это хороший день для поездок, но лучше начинать их до 10.00 утра. Также 6 мая — же хороший день для ремонта автомобиля и даже для покупки новой машины.

Постарайтесь сегодня не загружать свое сознание тяжелыми мыслями. Вместо этого находите приятные моменты и радуйтесь им.

Пятница — день Венеры. Одежда и аксессуары розового или ярко пестрых цветов, наполнят вас гармонией и праздником души.