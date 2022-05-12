Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 13 травня 2022 - як пройде сьогоднішній день

Гороскоп на 13 травня обіцяє гарний день для романтики та поїздок.

За словами астролога Дмитра Вартаняна, п’ятницею управляє Венера, а це означає, що саме час радіти життю. Саме щира радість і подяка до життя формують у ньому справді гарні події та ситуації.

У першій половині дня до 14.56 за можливості зробіть щось добре вашим близьким. Сприятливо робити подарунки, жертвувати на благодійність, а також виконати обіцянку, яку ви давали раніше.

Після 14.56 сприятливий час для будь-яких комерційних заходів, особливо для укладання вигідних угод. Друга половина дня підходить для поїздок і покупок.

Вечір хороший для романтичного побачення, або для зустрічі у компанії близьких друзів. Але не засиджуйтеся допізна, будь-які нічні заходи сьогодні несприятливі.

П’ятниця – день Венери. Одяг та аксесуари рожевого чи яскраво строкатих кольорів, наповнять вас гармонією і святом душі.