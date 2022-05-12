Гороскоп на 13 мая сулит хороший день для романтики и поездок.

По словам астролога Дмитрия Вартаняна, пятницей управляет Венера, а это значит, что самое время радоваться жизни. Именно искренняя радость и благодарность к жизни формируют в ней действительно хорошие события и ситуации.

В первой половине дня до 14.56 по возможности сделайте что-то доброе вашим близким. Благоприятно дарить подарки, жертвовать на благотворительность, а так же выполнить обещание, которое вы давали ранее.

После 14.56 благоприятное время для любых коммерческих предприятий, в особенности для заключения выгодных сделок. Вторая половина дня подходит для поездок и покупок.

Вечер хорош для романтического свидания, или для встречи в компании близких друзей. Но не засиживайтесь допоздна, любые ночные мероприятия сегодня неблагоприятны.

Пятница — день Венеры. Одежда и аксессуары розового или ярко пестрых цветов, наполнят вас гармонией и праздником души.