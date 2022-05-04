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Астрологія

Час прощатися з поганими звичками: гороскоп на 5 травня

5 Травня 2022, 00:05
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Час прощатися з поганими звичками: гороскоп на 5 травня

Гороскоп на 5 травня радить приділити час знанням, а також попрощатися з поганими звичками, які заважають жити.

За словами астролога Дмитра Вартаняна, 5 травня сприяє заняттям поточними справами, для починань цей день не найкращий.

Сьогодні сприятливо навчатися і осягати нові знання, спілкуватися з мудрими та досвідченими людьми, прислухатися до їхніх порад. Якщо випаде можливість постояти за честь і гідність іншої людини, зробіть це.

Не ухвалюйте поспішних рішень – у цей день дайте собі час, щоби все обміркувати та зважити.

5 травня може принести різні складнощі, але поряд із ними буде потенціал для їх подолання.

Крім того, день подарує сили для того, щоб позбутися руйнівних переконань, які заважають жити.

Вечір 5 травня найкраще провести з дітьми.

Четвер – день мудрого Юпітера, який приносить удачу. Одяг жовтого кольору притягне удачу та допоможе ухвалити мудрі рішення.

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