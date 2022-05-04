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Астрологія

Время прощаться с дурными привычками: гороскоп на 5 мая

5 мая 2022, 00:05
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Время прощаться с дурными привычками: гороскоп на 5 мая

Гороскоп на 5 мая советует уделить время знаниям, а также попрощаться с дурными привычками, которые мешают жить.

По словам астролога Дмитрия Вартаняна, 5 мая располагает к занятиям текущими делами, для начинаний этот день не самый лучший.

Сегодня благоприятно обучаться и постигать новые знания, общаться с мудрыми и опытными людьми, прислушиваться к их советам. Если выпадет возможность постоять за честь и достоинство другого человека, сделайте это.

Не принимайте скоропалительных решений — в этот день дайте себе время, чтобы все обдумать и взвесить.

5 мая может нести сложности разного рода, но наряду с ними будет потенциал для их преодоления.

Кроме того, день подарит силы для того, чтобы расстаться с разрушительными убеждениями, которые мешают жить.

Вечер 5 мая лучше провести с детьми.

Четверг — день мудрого и несущего удачу Юпитера. Одежда желтого цвета притянет удачу и поможет принимать мудрые решения.

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