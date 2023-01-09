Гороскоп на 10 січня 2023 року попереджає, що енергетика дня буде вогняною. Тому важливо її витратити на активну робочу чи домашню діяльність, аби вона не знайшла вихід через різні види агресії.

За прогнозом університету Нікіфорових, день підходить для звичайного та буденного, а також для позбавлення від чогось старого. Є чудова можливість швидко та ефективно навести лад на робочому місці, викинувши все непотрібне. Аналогічно буде добре вчинити і з вашим житловим простором, прибирання буде зараз дуже на часі. Зосередьте увагу на південному секторі вашого помешкання.

Дуже сильний день для родових практик. Це момент, коли чудово буде згадати про предків і попросити їх благословення на порятунок від проблем, складнощів у вашому житті. Благословення на важливе конструктивне сьогодні не варто просити.

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Згідно з гороскопом на 10 січня, у цей день: