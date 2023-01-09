Гороскоп на 10 января 2023 года предупреждает, что энергетика дня будет огненной. Поэтому важно ее потратить на активную рабочую или домашнюю деятельность, чтобы она не нашла выход через различные виды агрессии.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, день подходит для обычного и обыденного, а также для избавления от чего-то старого. Есть отличная возможность быстро и эффективно навести порядок на рабочем месте, выбросив все ненужное. Аналогично будет хорошо поступить и с вашим жилым пространством, уборка будет сейчас очень актуальна. Сосредоточьте внимание на южном секторе вашего дома.

Очень сильный день для родовых практик. Это момент, когда прекрасно будет упомянуть о предках и попросить их благословения на избавление от проблем, сложностей в вашей жизни. Благословение на важное конструктивное сегодня не стоит просить.

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Согласно гороскопу на 10 января, в этот день: