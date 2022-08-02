Полнолуние в сентябре 2022 года украинцы будут наблюдать 10 числа. Астрологическое явление состоится в 12.59 в знаке зодиака Рыбы. Восход Луны будет в 19.28, закат — 5.12.

Полнолуние — идеальное время для сбора лекарственных трав. Считается, что именно в этот период они обладают наибольшими свойствами.

Полная Луна влияет на все живое, поэтому лучше быть аккуратнее и следить за своим общим состоянием, поскольку могут обострится хронические заболевания. Не следует начинать новые дела и слишком загружать себя, проведите этот день спокойно и с удовольствием.

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Следует отметить, что Луна в знаке Рыбы ослабит способности к умственной концентрации, поэтому дела, которые требуют конкретики, отложите.

Хорошо пройдет отдых, путешествие или увлечение искусством. Однако и юридические вопросы, связанные с финансами, тоже пройдут без особых усложнений.