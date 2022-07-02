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Астрологія

Час для творчості та загострення душевних розладів: коли повний Місяць у серпні 2022

2 Липня 2022, 14:06
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Час для творчості та загострення душевних розладів: коли повний Місяць у серпні 2022
Джерело: Pixabay

Повний Місяць у серпні 2022 року українці спостерігатимуть 12 числа. Астрологічне явище відбудеться о 4.36 у знаку зодіаку Водолій. Схід Місяця буде о 21.00 год.

У період повного Місяця найкраще займатися звичайними домашніми справами і не починати нічого нового, оскільки небесне світило в цій фазі впливає на все живе. Можуть загостритися душевні розлади та хронічні захворювання. Велика ймовірність ускладнення стосунків із близьким оточенням.

Якщо ви полюбляєте збирати різні трави, зробіть це 12 серпня, оскільки саме в повний Місяць вони мають найбільші лікувальні властивості.

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Варто зазначити, що Місяць у знаку Водолій підходить для організацій та проведення конференцій. Також це позитивний час для творчості та самоосвіти. Не варто розмовляти чи сперечатися з керівництвом, а також міняти роботу чи звільнятися.

Повний місяць у серпні 2022 року припаде на п’ятницю – 15-й місячний день.

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