Енергетика 15 січня 2023 року – діяльна та рішуча. Гороскоп радить займатися важливими справами та проєктами, якщо така діяльність доцільна для вас у вихідний день. Можливо вдасться зробити кілька реальних кроків у потрібному напрямку.

За прогнозом університету Нікіфорових, 15 січня чудово буде скласти докладний план на майбутній робочий тиждень, спланувавши необхідний темп і цілі – це суттєво підвищить його ефективність.

Нехай після 16:15 у пріоритеті буде відпочинок. Це може бути розмова про важливе або не надто важливе з близькими, читання або перегляд відео про красиві куточки нашої планети, пізнавальні передачі про довкілля.

Зараз дивляться

Згідно з гороскопом на 15.01.2023, у цей день:

сприятливо до 16:15 – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорожі;

несприятливо після 16:15 – обрізати нігті, розпочинати подорож.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на січень 2023

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік