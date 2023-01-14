Энергетика 15 января 2023 года – деятельная и решительная. Гороскоп рекомендует заниматься важными делами и проектами, если такая деятельность целесообразна для вас в выходной день. Возможно удастся сделать несколько реальных шагов в нужном направлении.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, 15 января хорошо будет составить подробный план на предстоящую рабочую неделю, спланировав необходимый темп и цели – это существенно повысит его эффективность.

Пусть после 16:15 в приоритете будет отдых. Это может быть разговор о важном или не слишком важном с близкими, чтении или просмотре видео о красивых уголках нашей планеты, познавательные передачи об окружающей среде.

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Согласно гороскопу на 15.01.2023, в этот день:

благоприятно до 16:15 – стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествия;

неблагоприятно после 16:15 – обрезать ногти, начинать путешествие.

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