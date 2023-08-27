Ексклюзивний гороскоп на повний Місяць 31 серпня 2023 року для Фактів ICTV підготував таролог і екстрасенс Віктор Литовський.

За його словами, повня може стати переломною для багатьох людей, вплинувши на стосунки, кар’єру та особистий розвиток.

– У цей період ми повинні бути особливо уважними до своїх емоцій і реакцій на навколишній світ. Несподівані події та зміни можуть збудити страхи й сумніви, але важливо пам’ятати, що кожна ситуація може стати можливістю для зростання, – каже Литовський.

Це чудовий час для медитації, практики саморозвитку і набуття гармонії. Також це може бути слушний момент для налагодження стосунків із близькими та примирення у конфліктах.

Овен

Повний Місяць 31 серпня принесе Овнам можливість переосмислити свої цілі та напрямок. Ви можете відчути внутрішній пульс змін, що закликає до нових починань. Енергія цього періоду дозволить вам звільнитися від застарілих зобов’язань і насититися новими ідеями.

Не бійтеся брати на себе ризики, але при цьому будьте уважні до деталей. Ваші рішення можуть мати глибокий вплив на майбутнє, тому розгляньте їх вдумливо. Підтримка друзів і близьких виявиться важливою, а також медитація і саморозвиток допоможуть вам знайти внутрішній баланс у цей період змін.

Телець

У цей період Тельці можуть відчути потребу змінити щось у своєму житті, освіжити рутину і привнести більше творчості. Енергія повного місяця підтримає вас у цьому прагненні. Стосунки також будуть на передньому плані. Це гарний час для спілкування з близькими, вирішення непорозумінь і зміцнення зв’язків.

Будьте відкритими до нових знайомств, які можуть принести у ваше життя важливі уроки і натхнення. Важливо також приділити увагу своєму фізичному та емоційному благополуччю, піклуючись про себе як усередині, так і зовні.

Близнята

Повний Місяць принесе Близнятам активний час, сповнений нових можливостей і цікавих подій. Ви можете відчути приплив творчої енергії та бажання спробувати щось нове. Це гарний час для розширення горизонтів – як особистих, так і професійних. Ваші комунікаційні здібності будуть на висоті, що допоможе вам успішно взаємодіяти з оточенням.

У стосунках цей період може сприяти зміцненню зв’язків із близькими, але також може знадобитися більше уваги до власної емоційної відкритості. Пам’ятайте про важливість балансу між активністю та відпочинком, щоб зберегти свою енергію на довгострокові цілі.

Рак

Для Раків повний Місяць стане часом самоаналізу і внутрішнього зростання. Ви можете відчути необхідність звернути увагу на свої емоції та потреби. Цей час може допомогти звільнитися від старих багажів і розстатися з тим, що більше не слугує добробуту. Важливо піклуватися про свій психологічний комфорт і знайти способи знайти внутрішній спокій.

Ваші близькі нададуть вам підтримку в цей період, тому не соромтеся спілкуватися і ділитися своїми думками. Можливо, ви також знайдете натхнення у творчих заняттях або духовній практиці. Відпустіть минуле і прийміть майбутнє з відкритим серцем.

Лев

Повний Місяць 31 серпня принесе Левам хвилювання і можливості для самовираження. Цей час стимулює вашу творчу енергію і бажання ділитися своїми ідеями зі світом. Ви можете відчути підйом упевненості та пристрасть до досягнення своїх цілей. Однак будьте обережними, щоб не надто захоплюватися собою і не забувати про близьких людей.

У стосунках повний Місяць може стати часом глибокого розуміння, а також можливості вирішити якісь давні непорозуміння. Пам’ятайте, що ваша великодушність і щедрість можуть позитивно вплинути на близьких, тому діліться своєю енергією та любов’ю.

Діва

Період повного Місяця відкриє для Дів нові можливості та виклики. Цей час може стати для вас моментом інсайтів та усвідомлення важливих аспектів вашого життя. Ваші аналітичні здібності будуть на піку – застосовуйте їх, щоб приймати важливі рішення. Однак не занурюйтеся надто глибоко в деталі, дозволяйте собі періодично розслабитися і відпочити.

Ваші стосунки можуть стати фокусом уваги в цей період. Важливо відкрито спілкуватися з близькими, висловлювати свої почуття і слухати їх. Повний місяць також може спонукати вас зайнятися собою і фізичним здоров’ям. Дбайте про своє тіло і розробіть план для досягнення балансу між роботою і відпочинком.

Терези

Повний Місяць у серпні запрошує Терезів звернути увагу на баланс і гармонію в їхньому житті. Ви можете відчути внутрішню потребу впорядкувати стосунки, фінанси або особистий розвиток. Важливо ухвалювати рішення з урахуванням своїх справжніх бажань і цінностей. Повня також може стати часом усвідомлення того, що вам справді важливо.

Ваші стосунки можуть переживати новий етап, який потребуватиме взаєморозуміння і компромісів. Будьте відкритими до спілкування і готовими слухати свого партнера. Це також сприятливий період для творчих починань і самовираження. Не бійтеся виходити за межі зони комфорту і слідувати своїм мріям.

Скорпіон

У період повного Місяця Скорпіони можуть відчути внутрішню потребу пролити світло на приховані сторони себе і свого життя. Це хороший момент для самоаналізу і вивчення своїх емоцій. Відпустіть страхи і дозвольте собі висловлювати свої почуття. Повня також може стати часом вирішення будь-яких непорозумінь у стосунках.

Будьте готові до відкритого спілкування з партнерами, друзями та близькими. Вони можуть бути вашою підтримкою в цей період. Також це гарний час для того, щоб зайнятися духовним розвитком і самопізнанням. Практика медитації та рефлексії допоможе вам знаходити внутрішній спокій і ясність.

Стрілець

Повний Місяць допоможе Стрільцям розширити наявні та досліджувати нові горизонти. Ви можете відчути прилив натхнення і бажання знайти глибокий сенс у своїх діях. Відкрийтеся для нових знань та досвіду і не бійтеся виходити за рамки рутини.

У стосунках повня може принести відчуття близькості й розуміння. Висловіть свою щирість і готовність підтримувати близьких у їхніх прагненнях. Це також хороший момент для турботи про свій фізичний стан, займайтеся спортом і зберігайте баланс між активністю і відпочинком.

Козоріг

Повний Місяць 31 серпня принесе Козорогам можливість звернути увагу на свої цілі та стратегії. Цей час може стати моментом підбиття підсумків і перегляду планів. Поставте собі амбітні цілі і розробіть практичні кроки для їх досягнення. Ваша посидючість і дисципліна зараз можуть принести чудові результати.

Повня також може акцентувати вашу роль у суспільстві та кар’єрі. Будьте готові до нових відповідальностей і можливостей для професійного зростання. У стосунках цей час може потребувати від вас більшої відкритості та чуттєвості. Поділіться своїми почуттями з партнером і покажіть, що ви цінуєте його присутність у вашому житті.

Водолій

Повний Місяць стане для Водоліїв періодом самопізнання і роздумів. Цей час може стати для вас моментом усвідомлення вашої індивідуальності та ролі в суспільстві. Ваші інноваційні ідеї можуть набути нових граней, і ви можете відчути сильну потребу у створенні позитивних змін у світі.

Повня також може вплинути на ваші стосунки. Будьте готові до глибоких бесід і розкриття своїх емоцій перед партнером. Цей час може допомогти зміцнити зв’язки та вирішити непорозуміння. Це також чудовий час для особистого зростання і духовного розвитку. Роздуми, медитація та саморозвиток допоможуть вам знайти нові джерела натхнення і розуміння.

Риби

Риби в період повні можуть відчути, що інтуїція стала сильнішою, вона може допомогти ухвалювати важливі рішення. Важливо довіряти своїм почуттям і слухати внутрішній голос. Це також час для звільнення від старого болю й образ.

Повний Місяць може стати часом зцілення і прощення. У стосунках будьте ближчими до партнера і підтримуйте відкритий діалог. Це гарний час для вираження любові та довіри. Крім цього, дайте собі час для відпочинку і релаксації. Турбота про свій фізичний та емоційний стан допоможе вам досягти внутрішньої гармонії.