Эксклюзивный гороскоп на полнолуние 31 августа 2023 года для Фактов ICTV подготовил таролог и экстрасенс Виктор Литовский.

По его словам, период полнолуния может стать переломным для многих, оказав влияние на отношения, карьеру и личностное развитие.

— В этот период мы должны быть особенно внимательными к своим эмоциям и реакциям на окружающий мир. Неожиданные события и изменения могут разбудить страхи и сомнения, но важно помнить, что каждая ситуация может стать возможностью для роста, — говорит Литовский.

Это отличное время для медитации, практики саморазвития и обретения гармонии. Также это может быть хороший момент для налаживания отношений с близкими и примирения в конфликтах.

Овен

Полнолуние 31 августа принесет Овнам возможность переосмыслить свои цели и стремления. Вы можете почувствовать внутренний пульс изменений, призывающий к новым начинаниям. Энергия этого периода позволит вам освободиться от устаревших обязательств и насытиться новыми идеями.

Не бойтесь брать на себя риски, но при этом будьте внимательны к деталям. Ваши решения могут оказать глубокое влияние на будущее, поэтому рассмотрите их вдумчиво. Поддержка друзей и близких окажется важной, а также медитация и саморазвитие помогут вам найти внутренний баланс в этот период перемен.

Телец

В этот период Тельцы могут почувствовать потребность изменить что-то в своей жизни, освежить рутину и привнести больше творчества. Энергия полнолуния поддержит вас в этом стремлении. Отношения также будут на переднем плане. Это хорошее время для общения с близкими, разрешения недоразумений и укрепления связей.

Будьте открыты к новым знакомствам, которые могут принести в вашу жизнь важные уроки и вдохновение. Важно также уделить внимание своему физическому и эмоциональному благополучию, заботясь о себе как внутри, так и снаружи.

Близнецы

Полнолуние принесет Близнецам активное время, полное новых возможностей и интересных событий. Вы можете ощутить прилив творческой энергии и желание попробовать что-то новое. Это хорошее время для расширения горизонтов — как личных, так и профессиональных. Ваши коммуникационные способности будут на высоте, что поможет вам успешно взаимодействовать с окружающими.

В отношениях этот период может способствовать укреплению связей с близкими, но также может понадобиться больше внимания к собственной эмоциональной открытости. Помните о важности баланса между активностью и отдыхом, чтобы сохранить свою энергию на долгосрочные цели.

Рак

Для Раков полнолуние станет временем самоанализа и внутреннего роста. Вы можете ощутить необходимость обратить внимание на свои эмоции и потребности. Это время может помочь освободиться от старого багажа и расстаться с тем, что больше не служит благополучию. Важно заботиться о своем психологическом комфорте и найти способы обрести внутренний покой.

Ваши близкие окажут вам поддержку в этот период, поэтому не стесняйтесь общаться и делиться своими мыслями. Возможно, вы также найдете вдохновение в творческих занятиях или духовной практике. Отпустите прошлое и примите будущее с открытым сердцем.

Лев

Полнолуние 31 августа принесет Львам волнение и возможности для самовыражения. Это время стимулирует вашу творческую энергию и желание делиться своими идеями с миром. Вы можете почувствовать подъем уверенности и страсть к достижению своих целей. Однако будьте осторожны, чтобы не слишком увлекаться собой и не забывать об окружающих.

В отношениях полнолуние может стать временем глубокого понимания, а также возможности решить какие-то давние недоразумения. Помните, что ваше великодушие и щедрость могут оказать положительное влияние на окружающих, поэтому делитесь своей энергией и любовью.

Дева

Период полнолуния откроет для Дев новые возможности и вызовы. Это время может стать для вас моментом инсайтов и осознания важных аспектов вашей жизни. Ваши аналитические способности будут на пике — используйте их, чтобы принимать важные решения. Однако не погружайтесь слишком глубоко в детали, позвольте себе периодически расслабиться и отдохнуть.

Ваши отношения могут стать фокусом внимания в этот период. Важно открыто общаться с близкими, высказывать свои чувства и слушать их. Полнолуние также может побудить вас заняться собой и физическим здоровьем. Заботьтесь о своем теле и разработайте план для достижения баланса между работой и отдыхом.

Весы

Полнолуние в августе приглашает Весов обратить внимание на баланс и гармонию в их жизни. Вы можете ощутить внутреннюю потребность привести в порядок отношения, финансы или личностное развитие. Важно принимать решения с учетом своих истинных желаний и ценностей. Полнолуние также может стать временем осознания того, что вам действительно важно.

Ваши отношения могут переживать новый этап, который будет требовать взаимопонимания и компромиссов. Будьте открыты к общению и готовы слушать своего партнера. Это также благоприятный период для творческих начинаний и самовыражения. Не бойтесь выходить за пределы зоны комфорта и следовать своим мечтам.

Скорпион

В период полнолуния Скорпионы могут почувствовать внутреннюю потребность пролить свет на скрытые стороны себя и своей жизни. Это хороший момент для самоанализа и изучения своих эмоций. Отпустите страхи и позвольте себе выражать свои чувства. Полнолуние также может стать временем разрешения каких-либо недоразумений в отношениях.

Будьте готовы к открытому общению с партнерами, друзьями и близкими. Они могут быть вашей поддержкой в этот период. Также это хорошее время для того, чтобы заняться духовным развитием и самопознанием. Практика медитации и рефлексии поможет вам находить внутренний покой и ясность.

Стрелец

Полнолуние поможет Стрельцам расширить существующие и исследовать новые горизонты. Вы можете почувствовать прилив вдохновения и желание обрести глубокий смысл в своих действиях. Откройтесь для новых знаний и опыта, и не бойтесь выходить за рамки рутины.

В отношениях полнолуние может принести чувство близости и понимания. Выразите свою искренность и готовность поддерживать близких в их стремлениях. Это также хороший момент для заботы о своем физическом состоянии, занимайтесь спортом и сохраняйте баланс между активностью и отдыхом.

Козерог

Полнолуние 31 августа принесет Козерогам возможность обратить внимание на свои цели и стратегии. Это время может стать моментом подведения итогов и пересмотра планов. Поставьте себе амбициозные цели и разработайте практичные шаги для их достижения. Ваша усидчивость и дисциплина сейчас могут принести отличные результаты.

Полнолуние также может акцентировать вашу роль в обществе и карьере. Будьте готовы к новой ответственности и возможностям для профессионального роста. В отношениях это время может потребовать от вас большей открытости и чувственности. Поделитесь своими чувствами с партнером и покажите, что вы цените его присутствие в вашей жизни.

Водолей

Полнолуние станет для Водолеев периодом самопознания и размышления. Это время может стать для вас моментом осознания вашей индивидуальности и роли в обществе. Ваши инновационные идеи могут приобрести новые грани, и вы можете ощутить сильную потребность в создании позитивных изменений в мире.

Полнолуние также может оказать влияние на ваши отношения. Будьте готовы к глубоким беседам и раскрытию своих эмоций перед партнером. Это время может помочь укрепить связи и разрешить недоразумения. Это также отличное время для личностного роста и духовного развития. Размышления, медитация и саморазвитие помогут вам найти новые источники вдохновения и понимания.

Рыбы

Рыбы в период полнолуния могут почувствовать, что интуиция стала сильнее, она может помочь принимать важные решения. Важно доверять своим чувствам и слушать внутренний голос. Это также время для освобождения от старых болей и обид.

Полнолуние может стать временем исцеления и прощения. В отношениях будьте ближе к партнеру и поддерживайте открытый диалог. Это хорошее время для выражения любви и доверия. Помимо этого, дайте себе время для отдыха и релаксации. Забота о своем физическом и эмоциональном состоянии поможет вам достичь внутренней гармонии.