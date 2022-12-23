Молодик 23 грудня – сприятливий час для нових стартів та нестандартних рішень. Хаял Алекперов запевняє, що кожен має можливість змінити своє життя на краще.

– Розташування небесних тіл у цей період додає сил та енергії більшості зодіакальних сузір’їв. Головне – скористатися цими ресурсами та не відкладати важливих починань на потім, – запевняє Хаял.

Овни

Молодий місяць обіцяє Овнам успіх у фінансовій сфері. Вам можуть повернути старі борги, або прибуток принесуть ті починання, отримати вигоду від яких ви навіть не розраховували. Але в сімейних стосунках варто бути стриманіше. Існує великий ризик конфліктів.

Зараз дивляться

Тельці

Цей період обіцяє Тельцям чимало поступів у сфері кар’єри. Саме час сміливо заявити про себе та взятися за нові проєкти. Ви зможете не лише досягти успіху, а й зміцнити свою репутацію.

Близнюки

Молодий місяць для Близнюків – вдалий період, щоб залагодити давні конфлікти. Зараз вам вдасться знайти спільний знаменник навіть у найтриваліших розбіжностях. Головне при цьому – зробити перший крок до примирення.

Раки

Ракам період молодика віщує позитивні зміни в особистому житті. Багато самотніх представників знака зможуть зустріти своє кохання. Що стосується сімейних Раків – то тут розташування небесних тіл підштовхне вас та партнера до нового етапу у стосунках.

Леви

Левам не варто приймати спонтанних рішень у цей період. Емоції зараз можуть брати гору над логікою та здоровим глуздом. А тому в скрутних питаннях не варто відмовлятися від порад близьких людей. Це допоможе уникнути помилок.

Діви

Не варто поспішати з висновками щодо нових людей, які з’являються у вашому житті. Той, хто на перший погляд може здатися вам суперником чи недоброзичливцем, може допомогти вам у вирішенні багатьох проблем.

Терези

У період молодика Терезам варто уважніше прислухатися до власної інтуїції. Саме внутрішній голос допоможе вам зробити правильний вибір і прийняти оптимальне рішення.

Скорпіони

Молодий місяць для Скорпіонів – час творчого польоту. Зараз навіть до найрутинніших і найнудніших справ представники знака знайдуть цікавий і, головне, дієвий підхід.

Стрільці

У цей період зірки обіцяють Стрільцям нові можливості у фінансовій сфері. Представники знака зможуть знайти додаткове джерело доходу та навіть вийти на новий матеріальний рівень. Головне – діяти без зволікань, щоб не проґавити вдалі можливості.

Козероги

Упертість Козерогів у період молодика може зіграти з ними злий жарт. Діючи протилежно до того, що кажуть близькі, ви ризикуєте припуститися серйозної помилки. А тому постарайтеся відкинути емоції і подивитися на ситуацію з боку. Швидше за все, дуже скоро ви переконаєтеся в правильності отриманих раніше порад.

Водолії

Молодий місяць обіцяє Водоліям удачу в розв’язанні складних питань. Зараз обставини будуть складатися як по маслу. А тому не відкладайте у далеку скриньку те, що можете вирішити вже сьогодні.

Риби

У цей час Рибам захочеться кардинальних змін. Але не рубайте з плеча, особливо якщо йдеться про такі сфери життя, як робота або стосунки. Швидше за все, вам просто потрібно змінити атмосферу. А тому нове хобі чи зміна зачіски будуть чудовим рішенням.