Новолуние 23 декабря — благоприятное время для новых стартов и нестандартных решений. Ясновидящий из Азербайджана, дважды победитель и судья проекта Битва экстрасенсов, постоянный эксперт программы Следствие ведут экстрасенсы Хаял Алекперов уверяет, что у каждого есть возможность изменить свою жизнь к лучшему.

— Расположение небесных тел в этот период прибавляет сил и энергии большинству зодиакальных созвездий. Главное — воспользоваться этими ресурсами и не откладывать важные начинания на потом, — уверяет Хаял.

Овны

Новолуние сулит Овнам удачу в финансовой сфере. Вам могут вернуть старые долги, или же прибыль принесут те начинания, получить выгоду от которых вы даже не рассчитывали. Но вот в семейных отношениях стоит быть сдержаннее. Есть большой риск конфликтов.

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Тельцы

Этот период сулит Тельцам немало продвижений в сфере карьеры. Самое время смело заявить о себе и взяться за новые проекты. Вы сможете не только достичь успеха, но и укрепить свою репутацию.

Близнецы

Новолуние для Близнецов — удачный период, чтобы уладить давние конфликты. Сейчас у вас получится найти общий знаменатель даже в самых длительных разногласиях. Главное при этом — сделать первый шаг к примирению.

Раки

Ракам период новолуния предвещает положительные перемены в личной жизни. Многие одинокие представители знака смогут встретить свою любовь. Что касается семейных Раков — то здесь расположение небесных тел подтолкнет вас и партнера к новому этапу в отношениях.

Львы

Львам не стоит принимать спонтанных решений в этот период. Эмоции сейчас могут брать верх над логикой и здравым смыслом. А потому в затруднительных вопросах не стоит отказываться от советов близких людей. Это поможет избежать ошибок.

Девы

Не стоит торопиться с выводами о новых людях, которые появляются в вашей жизни. Тот, кто на первый взгляд покажется вам соперником или недоброжелателем, может помочь вам в решении многих проблем.

Весы

В период новолуния Весам стоит внимательнее прислушиваться к собственной интуиции. Именно внутренний голос поможет вам сделать правильный выбор и принять самое оптимальное решение.

Скорпионы

Новолуние для Скорпионов — время творческого полета. Сейчас даже к самым рутинным и скучным делам представители знака найдут интересный и, главное, действенный подход.

Стрельцы

В этот период звезды сулят Стрельцам новые возможности в финансовой сфере. Представители знака смогут найти дополнительный источник дохода и даже выйти на новый материальный уровень. Главное — действовать без отлагательств, чтобы не упустить удачные возможности.

Козероги

Упрямство Козерогов в период новолуния может сыграть с ними злую шутку. Поступая противоположно тому, что говорят близкие, вы рискуете допустить серьезную ошибку. А потому постарайтесь отбросить эмоции, и посмотреть на ситуацию со стороны. Скорее всего, очень скоро вы убедитесь в правильности полученных ранее советов.

Водолеи

Новолуние сулит Водолеям удачу в решении многих сложных вопросов. Сейчас обстоятельства будут складываться как по маслу. А потому не откладывайте в дальний ящик то, что можете решить уже сегодня.

Рыбы

В это время Рыбам захочется кардинальных перемен. Но не рубите с плеча, особенно если речь идет о таких сферах жизни, как работа или отношения. Скорее всего, вам просто нужно сменить обстановку. А потому новое хобби или смена прически будут отличным решением.