В первый месяц осени природа готовится наряжаться в новые краски. Еще греет солнышко, а дни чем-то напоминают летние, хоть уже и не такие жаркие. Но помимо природных изменений, вызванных движением Земли вокруг Солнца, есть еще и лунная активность, также влияющая на все живое — от насекомых и растений до людей.

Факты ICTV составили детальный лунный календарь на сентябрь 2023, чтобы вы смогли узнать, какой день благоприятный, а какой нет, а также грамотно распланировать свои дела.

Фазы Луны в сентябре 2023

1-14 сентября — убывающая Луна;

— убывающая Луна; 15 сентября — новая Луна;

— новая Луна; 16-28 сентября — растущая Луна;

— растущая Луна; 29 сентября — полная Луна;

— полная Луна; 30 сентября — убывающая Луна.

Лунный астропрогноз на 1 сентября

Гармоничный день, когда все находится в равновесии. Переизбыток энергии и сил лучше всего направить в творческое русло или физическую активность.

Лунный астропрогноз на 2 сентября

Хороший день для заключения брака и любых других межличностных отношений. Могут быть смены настроения. Также положительное время, чтобы отказаться от плохих привычек.

Лунный астропрогноз на 3 сентября

Неблагоприятный день, в который могут возникнуть неожиданные проблемы, поэтому будьте аккуратны и внимательны. Неплохой период для саморазвития, самосовершенствования и созидания.

Лунный астропрогноз на 4 сентября

Лучше всего провести этот день дома и посвятить его нравственному очищению. Не стоит заключать браки и любые другие соглашения.

Лунный астропрогноз на 5 сентября

Благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Также может ощущаться лень, поскольку появляется желание комфорта и уюта.

Лунный астропрогноз на 6 сентября

День творческой и коллективной активности. Хорошо идут рабочие дела, финансовые операции, также отлично пройдут поездки, командировки, путешествия.

Лунный астропрогноз на 7 сентября

Положительный день для построения планов на будущее. Если есть вопросы или дела, требующие много сил, сегодня отличный период, чтобы их наконец-то решить.

Лунный астропрогноз на 8 сентября

Возможна ревность или зависть со стороны партнеров. Не стоит начинать новые дела, отложите их на более благоприятный период.

Лунный астропрогноз на 9 сентября

Сегодня не стоит давать деньги взаймы, большая вероятность того, что вам долго придется ждать их обратно. Будьте более внимательны к близким людям и избегайте конфликтов с окружающими.

Лунный астропрогноз на 10 сентября

Удачное время для торговли, судебных дел, командировок, переезда. Сегодня не стоит спешить, неплохо будет выспаться и отдохнуть.

Лунный астропрогноз на 11 сентября

Сложный день. Постарайтесь воздержаться от активной деятельности, пересмотрите свои контакты и вычеркните ненужные.

Лунный астропрогноз на 12 сентября

Не стоит заниматься финансовыми делами, в которых крутятся большие деньги. Воздержитесь от оформлений сделок, акций и подписи договоров. Потратьте время на решение старых задач, которые не успели закончить ранее.

Лунный астропрогноз на 13 сентября

Отлично пройдут крупные покупки. Если вы давно задумывали ремонт — действуйте, ведь это прекрасное время для всех “земных” дел. Также успешны любые банковские операции и операции с недвижимостью.

Лунный астропрогноз на 14 сентября

Плодотворное время для учебы, самосовершенствования, повышения квалификации. Хорошо пройдут любые банковские операции. В этот период вы можете почувствовать понижение жизненного тонуса, не стоит подпускать к себе негативные мысли.

Лунный астропрогноз на 15 сентября

Прекрасный период, чтобы начать заниматься спортом, а также испробовать лечебное голодание. Любые начинания в этот день получат подпитку.

Лунный астропрогноз на 16 сентября

День борьбы, агрессивности и напора. Обострение конфликтов даже между близкими людьми. Подходящее время для отдыха после напряженной работы, не стоит начинать что-то новое.

Лунный астропрогноз на 17 сентября

Положительный период для того, чтобы закончить ранее начатое. Довольно плодотворно может продвигаться деловое сотрудничество, но могут быть сложности в принятии решений.

Лунный астропрогноз на 18 сентября

Можно смело браться за новые начинания и разрабатывать бизнес-планы новых проектов. Положительное время для принятия ответственных решений.

Лунный астропрогноз на 19 сентября

Благоприятный день для любых дел. Продвигается научная или общественная деятельность, легко налаживаются самые разнообразные контакты, не стоит откладывать и романтические отношения.

Лунный астропрогноз на 20 сентября

Все также прекрасный период. Давно планировали начать или попробовать что-то новое? Вперед! Есть дела, которые требуют серьезных решений? Не бойтесь и действуйте.

Лунный астропрогноз на 21 сентября

Хорошо дадутся любые вопросы, связанные с финансами и юриспруденцией. Путешествия, командировки, разнообразные поездки будут иметь успех.

Лунный астропрогноз на 22 сентября

Могут всплыть старые дела, однако не стоит их дальше откладывать, решите все сегодня. Начиная что-то новое, хорошо подумайте и все взвесьте.

Лунный астропрогноз на 23 сентября

Не самое удачное время для общения с государственными органами и представителями властных структур. В денежных вопросах также не все гладко.

Лунный астропрогноз на 24 сентября

Благоприятное время для творчества и любви.

Лунный астропрогноз на 25 сентября

Позитивный и энергетически мощный день. Воплощайте свои любые планы, они принесут желанный результат.

Лунный астропрогноз на 26 сентября

Сегодня повышена вероятность конфликтов как с близкими людьми, так и в деловой сфере. Будьте острожней.

Лунный астропрогноз на 27 сентября

Посвятите этот день самоанализу, изучите свои прошлые ошибки, извлеките из них урок. Посвятите себя искусству или отправьтесь в путешествие.

Лунный астропрогноз на 28 сентября

Не бойтесь выдвигать свои идеи, они получат отклик, но прежде хорошо все обдумайте.

Лунный астропрогноз на 29 сентября

Если есть возможность, отложите буквально все важные дела, поскольку они могут закончиться негативно. Крайне неблагоприятный день.

Лунный астропрогноз на 30 сентября

Гармоничный день, когда все находится в равновесии. Займитесь творчеством или физической активностью.