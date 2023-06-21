Гороскоп на 22 червня 2023 року радить спрямувати свої зусилля на рутину, особливо на справи, які давно відкладали. До 15:00 час все ще не підтримує важливого і нового.

За прогнозом університету Нікіфорових, після 15:00 енергетика дня зберігає різкість, але можна буде обернути її на власну користь – для кардинальних змін у тих сферах життя, де це необхідно. Наприклад, можна зайнятися своїм здоров’ям, красою та зовнішнім виглядом, спортом, а також діями, де потрібно поставити крапку.

Хороший момент для навчання, особливо вивчення нетрадиційних галузей знань. Можна вийти на новий рівень розуміння предмета. Також це вдалий момент для передачі знань.

Згідно з гороскопом на 22.06.2023, цього дня:

сприятливо до 14:57 – віддавати борги;

сприятливо весь день – розпочинати лікування;

несприятливо весь день – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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