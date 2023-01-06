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Час діяти: гороскоп на 7 січня 2023 року

6 Січня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 7 січня 2023 року радить розпочати сьогодні те, що не вдавалося раніше. Втім нехай це буде не дуже важливий проект, справа вашого життя, а щось прозаїчніше: навчання, спорт, дієта.

За прогнозом університету Нікіфорових, шанси на успіх у цей день будуть доволі високі.

Знайдіть час, щоб зустрітися з друзями та близькими за чашкою чаю, обговоріть приємні та близькі вашому серцю теми. Добре пограти в настільні ігри, залучивши до цього дітей. Спробуйте запросити у вашу компанію того, кого знаєте ще зовсім мало – цілком можливо, знайомство переросте у міцну дружбу.

Зараз дивляться

Підійде і варіант побути на самоті, але лише в тому випадку, якщо ви зможете зробити усамітнення ресурсним для себе, а не важким випробуванням.

Згідно з гороскопом на 7 січня, у цей день:

  • можна стригти волосся і розпочинати подорожі;
  • несприятливо обрізати нігті, давати і брати гроші в борг.
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