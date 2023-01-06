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Время действовать: гороскоп на 7 января 2023 года

6 января 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 7 января 2023 года советует начать сегодня то, что не удавалось раньше. Однако пусть это будет не очень важный проект, дело вашей жизни, а что-то более прозаическое: обучение, спорт, диета.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, шансы на успех в этот день будут достаточно высоки.

Найдите время, чтобы встретиться с друзьями и близкими за чашкой чая, обсудите приятные и близкие вашему сердцу темы. Хорошо поиграть в настольные игры, привлекая к этому детей. Попытайтесь пригласить в вашу компанию того, кого знаете еще совсем мало – вполне возможно, знакомство перерастет в крепкую дружбу.

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Подойдет и вариант побыть одному, но только в том случае, если вы сможете сделать уединение ресурсным для себя, а не трудным испытанием.

Согласно гороскопу на 7 января, в этот день:

  • можно стричь волосы и начинать путешествия;
  • неблагоприятно обрезать ногти, давать и брать деньги взаймы.
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