Астропрогноз на 1 травня радить будувати плани та обмірковувати наміри. Варто бути обережним на дорозі – 1 травня висока ймовірність заторів і ДТП.

Згідно з астропрогнозом Дмитра Вартаняна, 1 травня Місяць займає знак Овна.

У перший місячний день потрібно заряджатися найпозитивнішими думками та енергіями на весь місячний місяць.

1 травня не підходить для починань. Проте сьогодні дуже сприятливо писати плани на майбутній місяць, обмірковувати свої наміри та загадувати бажання. Сьогодні сила нашої думки багато в чому допомагає реалізувати задумане у майбутньому.

– Сила думки працює тоді, коли ми чогось хочемо, але ми цього не прив’язуємось. Цю тонку грань між бажанням і залежністю потрібно відчути, але якщо ви змогли її вловити, вважайте себе чарівником свого життя!

Загалом день не сприятливий для покупок і поїздок. Будьте максимально уважними на дорогах – сьогодні існує ймовірність затоорів і ДТП.

Неділя – день Сонця. Одяг жовтого, золотого та червоного кольору додасть впевненості у собі та виділить вашу індивідуальність.