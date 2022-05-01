Астропрогноз на 1 мая советует строить планы и обдумывать намерения. Стоит быть осторожным на дороге — 1 мая высока вероятность пробок и ДТП.

Согласно астропрогнозу Дмитрия Вартаняна, 1 мая Луна занимает знак Овна.

В первый лунный день нужно заряжаться самыми позитивными мыслями и энергиями на весь предстоящий лунный месяц.

1 мая не подходит для начинаний. Однако сегодня очень благоприятно писать планы на будущий месяц, обдумывать свои намерения и загадывать желания. Сегодня сила нашей мысли во многом помогает реализовать задуманное в будущем.

— Сила мысли работает тогда, когда мы чего-то хотим, но мы к этому не привязываемся. Эту тонкую грань между желанием и зависимостью нужно почувствовать, но если вы смогли ее уловить, считайте себя волшебником своей жизни!

В целом день не подходит для покупок и поездок. Будьте максимально внимательны на дорогах — сегодня существует вероятность пробок и ДТП.

Воскресенье — день Солнца. Одежда желтого, золотого и красного цвета добавит уверенности в себе и выделит вашу индивидуальность.