Перший повний місяць зими 2021-2022 зійде 19 грудня, супутник Землі в цей момент перебуватиме у сузір’ї Близнюків.

Астрологи вважають цей період несприятливим для будь-яких змін та радять особливу увагу приділяти своєму самопочуттю. Також у повний місяць важливо звертати увагу на знаки, які дає Всесвіт, і прислухатися до своєї інтуїції.

Детальний гороскоп для кожного знака зодіаку на 19 грудня підготував Олександр Контаністов.

Овен

Знаку зодіаку Овен у цей день потрібно утриматися від тривалих поїздок, важливо бути максимально обережним в дорозі, стежити за своїми речами. Особливу увагу краще приділити турботі про здоров’я. Варто дослухатися до своїх близьких і рідних людей, адже саме в цей день вам можуть дати правильну пораду щодо подальшого розвитку і роботи.

Несприятливий день для поїздок. Сприятливий день для обговорення розвитку у вашій роботі, переговорів.

Телець

Тельцям у цей день варто утриматися від великого фізичного навантаження, оскільки є ймовірність травм, особливо це стосується ніг. Тельці можуть бути стурбовані стосунками з близькими людьми і другою половинкою.

Несприятливий день для великих фізичних навантажень і екстремальних видів спорту. Сприятливий день для поїздок і зустрічей з рідними.

Близнюки

Місяць у цей день буде саме в знаку Близнюки, тому особливу увагу треба приділити своєму самопочуттю. Нормально відчувати якусь тривогу і безсоння, оскільки місяць максимально впливатиме на Близнюків.

У цей день вам краще розслабитися в домашньому затишку, відпочити з чашкою чаю при перегляді якого-небудь фільму. Несприятливий день для зустрічей, особливо тих, що стосуються вирішення будь-яких проблем. Сприятливий день для неактивного відпочинку.

Рак

У цей день знаку зодіаку Рак краще приділити увагу своїм дітям, онукам. Потурбуйтеся про близьких людей і вам це відгукнеться приємною новиною.

Щодо роботи і будь-яких видів угод, ретельно перевіряйте документи, оскільки вас можуть обдурити. Також особливу увагу потрібно приділити серцево-судинній системі, остерігайтесь підвищення тиску.

Сприятливий день для зустрічей з родичами. Несприятливий день для угод з цінними паперами.

Лев

Для знака Лев цей день має бути особливо щасливим і приємним. Якщо є незавершені домовленості в роботі – варто їх завершити саме 19-20 грудня. Договори та цінні папери, поїздки і зустрічі увінчаються успіхом.

Варто остерігатися обманів та стежити за тим, щоб не переступити межу закону, не порушувати правила дорожнього руху.

Діва

В цей день можуть вирішитися питання, пов’язані з судовими розглядами. Якщо ви працюєте в компаніях із достатньою кількістю персоналу – вирішаться питання щодо відпускних і поїздок.

Несприятливий день для активного відпочинку, варто приділити увагу здоров’ю. Сприятливий день для планування відпочинку.

Терези

Терезам варто утриматися від тривалих подорожей та бути обережними зі своїми речами. Вдалий день для планування справ на три місяці вперед. Вкладені кошти 19-20 грудня обов’язково окупляться надалі, не поспішайте робити передчасні висновки не на вашу користь.

Несприятливий день для з’ясування стосунків зі своєю другою половинкою. Сприятливий день для вкладень на майбутнє.

Скорпіон

Для більшості людей знака зодіаку Скорпіон цей день пройде досить спокійно. Запланований відпочинок повинен реалізуватися. Квартирні питання і питання житла в результаті реалізуються на вашу користь. Сприятливий день для покупок і побачень.

Стрілець

У цей день Стрільцям варто остерігатися різноманітних травм, оскільки 19 грудня для багатьох може бути небезпечним. Варто утриматися від вживання алкоголю. Краще присвятити цей день походу в кінотеатр або будь-яким іншим розвагам, крім барів і нічних клубів.

Заплановані в цей день справи повинні успішно реалізуватися наступного тижня.

Козеріг

Для багатьох цей день буде продуктивним, нехай це робота, поїздки чи вирішення важливих питань. Саме 19 грудня на вас може звалитися купа справ, які ви повинні будете виконувати. Але більшість справ буде вам в радість.

Несприятливий день для тих, хто страждає від болю в області спини і опорно-рухового апарату.

Водолій

Для Водолія цей день ознаменується новими знайомствами. Якщо вас запрошують на якийсь захід – сміливо йдіть, особливо ті, у кого ще немає другої половинки. Нові знайомства принесуть вам відчуття наповненості й заряд бадьорості на наступний тиждень.

Несприятливий день для суперечок. Надалі ці конфлікти принесуть багато пліток, які можуть зіпсувати вашу репутацію.

Риби

Рибам у цей день краще не витрачати гроші й не робити необдуманих покупок. Сприятливий день для того, щоб провести його з коханою людиною, сходити на побачення.

У цей день краще ні з ким не сваритися, оскільки ви можете обірвати зв’язок з тими людьми, які вам зможуть допомогти у майбутньому. Несприятливий день для будь-яких витрат, сварок і з’ясування стосунків.