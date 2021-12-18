Первое полнолуние зимы 2021-2022 произойдет 19 декабря, спутник Земли в этот момент будет находиться в созвездии Близнецов.

Астрологи считают этот период неблагоприятным для любых изменений и советуют особое внимание уделять своему самочувствию. Также в полнолуние важно обращать внимание на знаки, которые дает Вселенная, и прислушиваться к своей интуиции.

Подробный гороскоп для каждого знака зодиака на 19 декабря подготовил Александр Контанистов.

Овен

Знаку зодиака Овен в этот день нужно воздержаться от длительных поездок, важно быть максимально осторожным в пути, следить за вещами. Особое внимание лучше уделить заботе о здоровье. Стоит прислушиваться к своим близким и родным людям, ведь именно в этот день вам могут дать правильный совет по дальнейшему развитию и работе.

Неблагоприятный день для поездок. Благоприятный день для обсуждения развития вашей работы, переговоров.

Телец

Тельцам в этот день следует воздержаться от большой физической нагрузки, поскольку есть вероятность травм, особенно это касается ног. Тельцы могут быть озабочены отношениями с близкими людьми и второй половинкой.

Неблагоприятный день для больших физических нагрузок и экстремальных видов спорта. Благоприятный день для путешествий и встреч с родными.

Близнецы

Луна в этот день будет как раз в знаке Близнецы, поэтому особое внимание нужно уделить своему самочувствию. Нормально ощущать какую-то тревогу и бессонницу, поскольку Луна будет максимально сильно влиять на Близнецов.

В этот день вам лучше расслабиться в домашнем уюте, отдохнуть с чашкой чая при просмотре какого-нибудь фильма. Неблагоприятный день для встреч, особенно относящихся к решению любых проблем. Благоприятный день для неактивного отдыха.

Рак

В этот день знаку зодиака Рак лучше уделить внимание своим детям, внукам. Позаботьтесь о близких людях и вам это отзовется приятной новостью.

Относительно работы и любых видов сделок, тщательно проверяйте документы, поскольку вас могут обмануть. Также особое внимание нужно уделить сердечно-сосудистой системе, остерегайтесь повышения давления.

Благоприятный день для встреч с родственниками. Неблагоприятный день для сделок с ценными бумагами.

Лев

Для Льва этот день должен быть особенно счастливым и приятным. Если есть незавершенные договоренности в работе – стоит их завершить именно 19-20 декабря. Договоры и ценные бумаги, поездки и встречи увенчаются успехом.

Следует остерегаться обманов и следить за тем, чтобы не переступить предел закона, не нарушать правила дорожного движения.

Дева

В этот день могут решиться вопросы, связанные с судебными разбирательствами. Если вы работаете в компаниях с достаточным количеством персонала – решатся вопросы по отпускным и поездкам.

Неблагоприятный день для активного отдыха, стоит уделить внимание здоровью. Благоприятный день для планирования отдыха.

Весы

Весам следует воздержаться от длительных путешествий и быть осторожными со своими вещами. Удачный день для планирования дел на три месяца вперед. Вложенные средства 19-20 декабря обязательно окупятся в дальнейшем, не спешите делать преждевременные выводы не в вашу пользу.

Неблагоприятный день для выснения отношений со своей второй половинкой. Благоприятный день для вложений в будущее.

Скорпион

Для большинства людей знака зодиака Скорпион этот день пройдет достаточно спокойно. Планируемый отдых должен реализоваться. Квартирные вопросы и вопросы жилья в результате реализуются в вашу пользу. Благоприятный день для покупок и свиданий.

Стрелец

В этот день Стрельцам следует остерегаться травм разного рода, поскольку 19 декабря для многих может быть опасным. Следует воздержаться от приема алкоголя. Лучше посвятить этот день походу в кинотеатр или любым другим развлечениям кроме баров и ночных клубов.

Запланированные дела в этот день должны успешно реализоваться на следующей неделе.

Козерог

Для многих этот день будет продуктивным, будь то работа, поездки или решение важных вопросов. Именно 19 декабря на вас может свалиться куча дел, которые вы должны будете выполнять. Но большинство дел будет вам в радость.

Неблагоприятный день для тех, кто страдает от боли в области спины и опорно-двигательного аппарата.

Водолей

Для Водолея этот день ознаменуется новыми знакомствами. Если вас приглашают на мероприятие – смело идите, особенно те, у кого еще нет второй половинки. Новые знакомства принесут вам ощущение наполненности и заряд бодрости на следующую неделю.

Неблагоприятный день для споров. В дальнейшем эти конфликты принесут много сплетен, которые могут испортить вашу репутацию.

Рыбы

Рыбам в этот день лучше не тратить деньги и не делать необдуманные покупки. Благоприятный день для того, чтобы провести его с любимым человеком, сходить на свидание.

В этот день лучше ни с кем не ссориться, поскольку вы можете оборвать связь с теми людьми, которые вам смогут помочь в будущем. Неблагоприятный день для любого вида расходов, ссор и выяснения отношений.