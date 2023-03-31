Гороскоп на 1 квітня 2023 року обіцяє непросту та суперечливу енергетику, яка може тягнути у різні боки, – від бажання усамітнитися, зануритися у себе, до потреби активності й пошуку зустрічі доброю компанією.

За прогнозом університету Нікіфорових, 1 квітня – гарний день для гри у настільні ігри зі змагальною компонентою. Майте на увазі, що розпал пристрастей може бути неабияким, тому програш може складно даватися, враховуйте це заздалегідь.

Можливі маніпуляції, тиск, надмірний контроль.

Чудовий момент для вивчення всього нетрадиційного, езотеричного, таємного, для роботи зі своєю інтуїцією, для наукових досліджень і глибинного аналізу важливих питань.

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Згідно з гороскопом на 01.04.2023, у цей день:

можна – розпочинати лікування;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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