Гороскоп на 1 апреля 2023 года обещает непростую и противоречивую энергетику, которая может тянуть в разные стороны, – от желания уединиться, погрузиться в себя, до потребности активности и поиска встречи хорошей компанией.

По прогнозу университета Никифоровых, 1 апреля — хороший день для игры в настольные игры с соревновательной компонентой. Имейте в виду, что накал страстей может быть нешуточным, поэтому проигрыш может сложно даваться, учитывайте это заранее.

Возможны манипуляции, давление, чрезмерный контроль.

Отличный момент для изучения всего нетрадиционного, эзотерического, тайного, для работы со своей интуицией, для научных исследований и глубинного анализа важных вопросов.

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Согласно гороскопу на 01.04.2023, в этот день:

можно — приступать к лечению;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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