Чи звільнять ЗСУ Донецьк і Луганськ під час цього контрнаступу

Навряд чи ЗСУ звільнять Донецьк та Луганськ під час цього контрнаступу, каже мольфар і таролог Макс Гордєєв. Однак зазначає, що з багатьох інших міст наші захисники виб’ють російських окупантів.

Гордєєв каже, при розкладі випадає дуже позитивні карти на цю ситуацію загалом.

– Дуже багато міст буде звільнено… Мені подобається, що люди почали реально реагувати на ці аспекти, почали в тих містах помалу розуміти, що все ж таки Україна добре, а не РФ, – зазначив мольфар.

Додає, незважаючи на певне просвітлення, ще протягом дев’яти місяців у Донецьку та Луганську відбуватиметься ця історія, яка є зараз.

Раніше Гордєєв також казав, коли Україна вступить до НАТО. За словами таролога, це відбудеться 100%, але не під час війни. Також є низка умов, які ми повинні виконати.