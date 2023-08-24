Путін не довірив свій захист кадирівцям під час перевороту Пригожина і ПВК Вагнера. Мольфар Макс Гордєєв в ефірі Ранку у великому місті розкрив, чому Кадиров і його солдати так і не встигли допомогти кремлівському диктатору.

– Путін нікому не довіряє. Я бачу, що він сидів у якомусь окремому місці і щось собі думав. Може, йому і хотіли допомогти вирішити питання з переворотом, але він відмовився, – запевняє мольфар.

Гордєєв упевнений, що Путін справді злякався солдатів ПВК Вагнер, які прямували в бік Москви.

– Він намагався втекти і сховатися, адже довіряти комусь одному він просто не міг, – заявив Макс.

Утім, це не перша і точно не остання спроба військового перевороту на території Росії. Раніше мольфар розкрив, що революції в Росії планувалися й раніше, але Кремль оперативно знаходив тих, хто мав можливість похитнути трон Путіна. Зараз революціонери в очікуванні бунту.