Мольфар и таролог Макс Гордеев сказал, будет ли полностью уничтожен Крымский мост.

По его словам, он все же падет, и случится это с помощью наших военных. Однако когда именно это произойдет, Гордеев не сказал.

— Это будет постепенно. Но будет очень сильный взрыв, что изменит абсолютно все — 100%. Парни сейчас разрабатывают план и как это будет. Хоть они его и отстраивают постоянно, но нашими военными будет уничтожен Крымский мост, — отметил Гордеев.

Добавляет, более того, он отъединится энергетически от нашей страны, и сразу же всем станет лучше.

Кроме того, ранее мольфар увидел судьбу Луганска и Донецка во время контрнаступления. В целом, при раскладе выпадают очень положительные карты на эту ситуацию.