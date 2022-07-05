Чи наважиться Білорусь відкрито вступити у війну проти України протягом 14 днів – свій прогноз зробили нумеролог Владислав Грицай і таролог Костянтин Дяченко.

– Про це дуже багато трубять і нас залякують. Але боятися не варто. Весь світ прокинувся і огортає нас турботою та допомогою.

Найімовірніше, навіть якщо є плани в білорусів, напад не відбудеться. Навіть сам собою наказ на повноцінне введення військ Білорусі в Україну не дасть результату, він (Напад. – Ред.) не почнеться. Нас оберігає родова енергія.