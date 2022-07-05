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Боятися не варто: таролог сказав, чи нападе Білорусь на Україну

5 Липня 2022, 17:40
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Чи нападе Білорусь на Україну - таро
Джерело: Pixabay Depositphotos

Чи наважиться Білорусь відкрито вступити у війну проти України протягом 14 днів – свій прогноз зробили нумеролог Владислав Грицай і таролог Костянтин Дяченко.

– Про це дуже багато трубять і нас залякують. Але боятися не варто. Весь світ прокинувся і огортає нас турботою та допомогою.

 

Найімовірніше, навіть якщо є плани в білорусів, напад не відбудеться. Навіть сам собою наказ на повноцінне введення військ Білорусі в Україну не дасть результату, він (Напад. – Ред.) не почнеться. Нас оберігає родова енергія.

З самого початку російського вторгнення в Україну Білорусь надала свою територію як плацдарм для атаки військ агресора. Експерти проаналізували, для чого Росія намагається втягнути Білорусь у війну та чому наступ білоруської армії стане вироком для Лукашенка.

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