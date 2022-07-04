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Астрологія

Липень прискорить динаміку у війні, на Україну чекає перелом: астрологи побачили, коли вщухнуть обстріли

4 Липня 2022, 19:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Прогноз війни в Україні від астрологів на липень 2022

Липень відрізнятиметься від попередніх місяців війни. У цей час може сформуватися певний перелом на користь України, впевнені астрологи Олексій та Ганна Суханови.

Існує можливість звільнення великих міст. Та водночас у липні можуть посилитися обстріли на території України, де зараз немає бойових дій, а також може збільшитись кількість пожеж.

— У липні можливі нові воєнні дії на планеті, за межами України. Також існує маленька ймовірність застосування на планеті ядерної, хімічної, біологічної зброї або може статися катастрофа техногенного характеру. Ця тенденція збережеться і в першій половині серпня, — переконані Суханови.

На думку астрологів, у липні воєнні дії прискоряться. Можливо, відбудуться важливі події, які поки що не враховуються військовими аналітиками.

Зараз дивляться

— 5 липня Україна входить у новий астрологічний період. Він буде активнішим у військових діях і прискорить динаміку у війні. Це буде на користь України. У країні стане спокійніше. Значне зменшення військових дій можливе лише з осені 2022 року. Зараз обстрілів може стати більше, тому важливо перебувати в безпечних місцях і не наражати себе на небезпеку.

Говорити про готовність Білорусі вступити у війну проти України астрологи поки не наважуються.

— Зараз важко сказати, чи вступить Білорусь у війну. Однак якщо це станеться, то ніяк не вплине на кінцевий результат і динаміку воєнних дій. Навпаки, може зіграти проти Лукашенка та Путіна.

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Війна в Україні Володимир Путін
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