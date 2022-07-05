Решится ли Беларусь открыто вступить в войну против Украины на протяжении 14 дней — свой прогноз сделали нумеролог Владислав Грицай и таролог Константин Дяченко.

— Об этом очень много трубят и нас запугивают. Но бояться не стоит. Весь мир проснулася и окутывает нас заботой и помощью.

Вероятней всего, даже если есть планы у белорусов, нападение не произойдет. Даже сам по себе приказ на полноценный ввод войск Беларуси в Украину не даст результата, оно (Нападение. — Ред.) не начнется. Нас оберегает родовая энергия.