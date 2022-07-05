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Бояться не стоит: таролог сказал, нападет ли Беларусь на Украину

5 июля 2022, 17:40
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Чи нападе Білорусь на Україну - таро
Источник: Pixabay Depositphotos

Решится ли Беларусь открыто вступить в войну против Украины на протяжении 14 дней — свой прогноз сделали нумеролог Владислав Грицай и таролог Константин Дяченко.

— Об этом очень много трубят и нас запугивают. Но бояться не стоит. Весь мир проснулася и окутывает нас заботой и помощью.

 

Вероятней всего, даже если есть планы у белорусов, нападение не произойдет. Даже сам по себе приказ на полноценный ввод войск Беларуси в Украину не даст результата, оно (Нападение. — Ред.) не начнется. Нас оберегает родовая энергия.

С самого начала российского вторжения в Украину Беларусь предоставила свою территорию в качестве плацдарма для атаки войск агрессора. Эксперты проанализировали, для чего Россия пытается втянуть Беларусь в войну и почему наступление белорусской армии станет приговором для Лукашенко.

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