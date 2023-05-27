Чи дасть Китай зброю Росії

Китай офіційно не підтримуватиме розв’язану Путіним війну в Україні та не постачатиме Росії зброю. Про це сказав мольфар Макс Гордєєв в ефірі Ранку у Великому місті.

За його словами, зараз карти Таро не показують підтримку Китаєм війни. Країна зосереджена на власному захисті та готується до воєнного стану.