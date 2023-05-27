Чи дасть Китай зброю Росії

Китай офіційно не підтримуватиме розв’язану Путіним війну в Україні та не постачатиме Росії зброю. Про це сказав мольфар Макс Гордєєв в ефірі Ранку у Великому місті.
За його словами, зараз карти Таро не показують підтримку Китаєм війни. Країна зосереджена на власному захисті та готується до воєнного стану.
– Конкретно сказати, що це буде постачання танків чи щось схоже, не можу. Вони, навпаки, дуже активно зараз почали готуватися до воєнного стану у своїй країні. Можливо, хвилюються, щоб хтось інший не напав. Вони перебувають у підвішеному стані, – додає Гордєєв.